https://ria.ru/20230711/rets-1883511870.html

РЭЦ поддержал экспорт в ОАЭ почти на $1 млрд в 2022 году

РЭЦ поддержал экспорт в ОАЭ почти на $1 млрд в 2022 году - РИА Новости, 11.07.2023

РЭЦ поддержал экспорт в ОАЭ почти на $1 млрд в 2022 году

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) оказал поддержку экспортерам в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) почти на 1 миллиард долларов в 2022 году,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:45

2023-07-11T13:45

2023-07-11T13:45

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) оказал поддержку экспортерам в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) почти на 1 миллиард долларов в 2022 году, рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель на круглом столе "ОАЭ: возможности для бизнеса и инвестиций" в рамках форума "Иннопром".Он подчеркнул, что это вклад института развития в феноменальную динамику роста товарооборота между Россией и ОАЭ, которая достигла почти 70%. "Благоприятная экономическая экосистема ОАЭ делает страну очень привлекательной для локализации и инвестиций российского бизнеса на этом рынке. Это видно в том числе по активному участию российских экспортеров в выставках и бизнес-миссиях", - сказал Генкель."Так, в 2022 году при поддержке группы РЭЦ были организованы коллективные стенды под единым брендом Made in Russia на Arab Health, Gulfood, MiddleEast Energy, WETEX & Dubai Solar Show, ADIPEC. А в 2023 году был организован самый масштабный за всю историю выставки коллективный стенд российских компаний на Gulfood, где была представлена продукция 75 производителей", - продолжил он.Помимо этого, вице-президент РЭЦ рассказал о системе поддержки экспортеров, которую за годы работы выстроила группа Российского экспортного центра и которая сопровождает компании на всем экспортном пути: от замысла об экспорте до заключения контрактов и сложных структурных финансовых инструментов. Генкель также сообщил о том, что Российский экспортный центр в 2022 году получил мандат не только на поддержку экспорта, но и импорта, и теперь у РЭЦ есть соответствующие инструменты, которые могут быть полезны также контрагентам из ОАЭ.Кроме того, он отметил, что РЭЦ цифровизирует услуги для экспортеров на платформе "Мой экспорт", делая доступ к мерам поддержки для компаний проще и быстрее.

https://ria.ru/20230711/rets-1883452778.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия