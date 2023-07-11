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Участок бывшей промзоны "Магистральные улицы" реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 11.07.2023
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09:10 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/reorganizatsiya-1883366404.html
Участок бывшей промзоны "Магистральные улицы" реорганизуют по программе КРТ
Участок бывшей промзоны "Магистральные улицы" реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 11.07.2023
Участок бывшей промзоны "Магистральные улицы" реорганизуют по программе КРТ
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Магистральные улицы" в Хорошевском районе, сообщил заммэра по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:10
2023-07-11T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Магистральные улицы" в Хорошевском районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Редевелопментом участка площадью 1,6 гектара вдоль Хорошевского шоссе смогут заняться правообладатели, назначенный городом оператор или инвестор, определенный на аукционе. Планируемые инвестиции в развитие площадки - 6,6 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект – 154 миллиона рублей", - отметил вице-мэр, добавив, что по итогам реализации проекта город получит не менее 400 новых рабочих мест.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на реорганизуемой территории, где сегодня находится автостоянка и другие неэффективные объекты, будут построены свыше 40 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиницу на 500 номеров.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка 8 триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать свыше 550 тысяч рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Ранее сообщалось, что в Москве в активной стадии реализации находятся более 30 проектов КРТ на общей площади свыше 400 гектаров.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Участок бывшей промзоны "Магистральные улицы" реорганизуют по программе КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Магистральные улицы" в Хорошевском районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Редевелопментом участка площадью 1,6 гектара вдоль Хорошевского шоссе смогут заняться правообладатели, назначенный городом оператор или инвестор, определенный на аукционе. Планируемые инвестиции в развитие площадки - 6,6 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект – 154 миллиона рублей", - отметил вице-мэр, добавив, что по итогам реализации проекта город получит не менее 400 новых рабочих мест.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на реорганизуемой территории, где сегодня находится автостоянка и другие неэффективные объекты, будут построены свыше 40 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиницу на 500 номеров.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка 8 триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать свыше 550 тысяч рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Ранее сообщалось, что в Москве в активной стадии реализации находятся более 30 проектов КРТ на общей площади свыше 400 гектаров.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Ефимов: город определил оператора для КРТ бывшей промзоны "Южный порт"
9 июня, 10:10
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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