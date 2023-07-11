Участок бывшей промзоны "Магистральные улицы" реорганизуют по программе КРТ
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Магистральные улицы" в Хорошевском районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Редевелопментом участка площадью 1,6 гектара вдоль Хорошевского шоссе смогут заняться правообладатели, назначенный городом оператор или инвестор, определенный на аукционе. Планируемые инвестиции в развитие площадки - 6,6 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект – 154 миллиона рублей", - отметил вице-мэр, добавив, что по итогам реализации проекта город получит не менее 400 новых рабочих мест.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на реорганизуемой территории, где сегодня находится автостоянка и другие неэффективные объекты, будут построены свыше 40 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиницу на 500 номеров.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка 8 триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать свыше 550 тысяч рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Ранее сообщалось, что в Москве в активной стадии реализации находятся более 30 проектов КРТ на общей площади свыше 400 гектаров.