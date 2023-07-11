https://ria.ru/20230711/reorganizatsiya-1883366404.html

Участок бывшей промзоны "Магистральные улицы" реорганизуют по программе КРТ

Участок бывшей промзоны "Магистральные улицы" реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 11.07.2023

Участок бывшей промзоны "Магистральные улицы" реорганизуют по программе КРТ

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Магистральные улицы" в Хорошевском районе, сообщил заммэра по... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T09:10

2023-07-11T09:10

2023-07-11T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны "Магистральные улицы" в Хорошевском районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Редевелопментом участка площадью 1,6 гектара вдоль Хорошевского шоссе смогут заняться правообладатели, назначенный городом оператор или инвестор, определенный на аукционе. Планируемые инвестиции в развитие площадки - 6,6 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект – 154 миллиона рублей", - отметил вице-мэр, добавив, что по итогам реализации проекта город получит не менее 400 новых рабочих мест.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на реорганизуемой территории, где сегодня находится автостоянка и другие неэффективные объекты, будут построены свыше 40 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиницу на 500 номеров.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка 8 триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать свыше 550 тысяч рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Ранее сообщалось, что в Москве в активной стадии реализации находятся более 30 проектов КРТ на общей площади свыше 400 гектаров.

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москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва