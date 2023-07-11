https://ria.ru/20230711/remont-1883572672.html

Руденя: объемы ремонта дорог Верхневолжья в этом году вырастут на треть

Руденя: объемы ремонта дорог Верхневолжья в этом году вырастут на треть - РИА Новости, 11.07.2023

Руденя: объемы ремонта дорог Верхневолжья в этом году вырастут на треть

Объемы дорожных работ в Тверской области в 2023 году составят 830 километров против 609 километров в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:18

2023-07-11T17:18

2023-07-11T17:18

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости. Объемы дорожных работ в Тверской области в 2023 году составят 830 километров против 609 километров в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. "С этого года объемы дорожных работ по сравнению с 2022 годом увеличиваются на треть. Важно повысить темпы дорожных работ, обеспечить качественную и своевременную реализацию заявленных планов", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Реализация в Верхневолжье программы "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" стала основным вопросом заседания регионального правительства, которое прошло во вторник. Ежегодно, в том числе благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Тверской области растут объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах. Если в 2016 году было отремонтировано 155 километров дорог, то в прошлом – 609 километров. В 2023 году планируется привести в порядок 830 километров. В госпрограмму включены крупные инфраструктурные проекты: строительство в Твери Западного моста, речного порта и развязки на М-10 в Конаковском округе, создание хорды от М-9 до М-11, дороги от М-9 до Ржева. На всех объектах проводятся работы. Новые дороги обустраивают к инвестплощадкам: логистическому комплексу "АВТОВАЗ", заводу "Орион", промзоне "Боровлево". Продолжается ремонт опорной дорожной сети, мостов, подъездов к областным учреждениям, социально значимым объектам. Правительство области оказывается муниципалитетам поддержку в реализации дорожных планов. В 2023 году в округах при участии региона ремонтируют около 300 улиц и дворов, на 133 объектах проводятся мероприятия по повышению безопасности на дорогах, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230425/dopsredstva-1867611158.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область