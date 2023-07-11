https://ria.ru/20230711/remont-1883572672.html
Руденя: объемы ремонта дорог Верхневолжья в этом году вырастут на треть
Руденя: объемы ремонта дорог Верхневолжья в этом году вырастут на треть - РИА Новости, 11.07.2023
Руденя: объемы ремонта дорог Верхневолжья в этом году вырастут на треть
Объемы дорожных работ в Тверской области в 2023 году составят 830 километров против 609 километров в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:18
2023-07-11T17:18
2023-07-11T17:18
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости. Объемы дорожных работ в Тверской области в 2023 году составят 830 километров против 609 километров в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. "С этого года объемы дорожных работ по сравнению с 2022 годом увеличиваются на треть. Важно повысить темпы дорожных работ, обеспечить качественную и своевременную реализацию заявленных планов", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Реализация в Верхневолжье программы "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" стала основным вопросом заседания регионального правительства, которое прошло во вторник. Ежегодно, в том числе благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Тверской области растут объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах. Если в 2016 году было отремонтировано 155 километров дорог, то в прошлом – 609 километров. В 2023 году планируется привести в порядок 830 километров. В госпрограмму включены крупные инфраструктурные проекты: строительство в Твери Западного моста, речного порта и развязки на М-10 в Конаковском округе, создание хорды от М-9 до М-11, дороги от М-9 до Ржева. На всех объектах проводятся работы. Новые дороги обустраивают к инвестплощадкам: логистическому комплексу "АВТОВАЗ", заводу "Орион", промзоне "Боровлево". Продолжается ремонт опорной дорожной сети, мостов, подъездов к областным учреждениям, социально значимым объектам. Правительство области оказывается муниципалитетам поддержку в реализации дорожных планов. В 2023 году в округах при участии региона ремонтируют около 300 улиц и дворов, на 133 объектах проводятся мероприятия по повышению безопасности на дорогах, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230425/dopsredstva-1867611158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости. Объемы дорожных работ в Тверской области в 2023 году составят 830 километров против 609 километров в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"С этого года объемы дорожных работ по сравнению с 2022 годом увеличиваются на треть. Важно повысить темпы дорожных работ, обеспечить качественную и своевременную реализацию заявленных планов", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя
.
Реализация в Верхневолжье программы "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области" стала основным вопросом заседания регионального правительства, которое прошло во вторник.
Ежегодно, в том числе благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Тверской области растут объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах. Если в 2016 году было отремонтировано 155 километров дорог, то в прошлом – 609 километров. В 2023 году планируется привести в порядок 830 километров.
В госпрограмму включены крупные инфраструктурные проекты: строительство в Твери
Западного моста, речного порта и развязки на М-10 в Конаковском округе, создание хорды от М-9 до М-11, дороги от М-9 до Ржева
. На всех объектах проводятся работы.
Новые дороги обустраивают к инвестплощадкам: логистическому комплексу "АВТОВАЗ
", заводу "Орион", промзоне "Боровлево". Продолжается ремонт опорной дорожной сети, мостов, подъездов к областным учреждениям, социально значимым объектам.
Правительство области оказывается муниципалитетам поддержку в реализации дорожных планов. В 2023 году в округах при участии региона ремонтируют около 300 улиц и дворов, на 133 объектах проводятся мероприятия по повышению безопасности на дорогах, пояснили в пресс-службе.
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