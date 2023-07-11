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Госдума попросит Минздрав не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ
Госдума попросит Минздрав не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ - РИА Новости, 11.07.2023
Госдума попросит Минздрав не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ
Дума может принять постановление, в котором попросит Минздрав не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ, педофилии и трансгендерности, сообщил глава комитета по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:55
2023-07-11T13:55
2023-07-11T14:10
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дума может принять постановление, в котором попросит Минздрав не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ, педофилии и трансгендерности, сообщил глава комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. "Мы будем постановление Думы принимать, которое в МКБ-11 в разделах педофилия, ЛГБТ и транссексуалы, мы попросим вас (Минздрав - ред.) их в России не легализовать и не верифицировать", - сказал он на заседании комитета. Как объяснил депутат РИА Новости, раньше это считалось патологией, это лечили, потом стало "почти патологией, а теперь - это почти норма". "Это всего лишь произошло за 25 лет, ну как так может быть?" - добавил парламентарий.
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Госдума попросит Минздрав не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ
Депутат Башанкаев: Госдума попросит Минздрав не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дума может принять постановление, в котором попросит Минздрав не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ, педофилии и трансгендерности, сообщил глава комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.
Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми.
«
"Мы будем постановление Думы принимать, которое в МКБ-11 в разделах педофилия, ЛГБТ и транссексуалы, мы попросим вас (Минздрав - ред.) их в России не легализовать и не верифицировать", - сказал он на заседании комитета.
Как объяснил депутат РИА Новости, раньше это считалось патологией, это лечили, потом стало "почти патологией, а теперь - это почти норма".
«
"Это всего лишь произошло за 25 лет, ну как так может быть?" - добавил парламентарий.
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