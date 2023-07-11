https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883637183.html
Небензя назвал бездействие Запада по "Северным потокам" заметанием следов
Небензя назвал бездействие Запада по "Северным потокам" заметанием следов - РИА Новости, 11.07.2023
Небензя назвал бездействие Запада по "Северным потокам" заметанием следов
Постпред РФ при ООН Василий Небензя счел бездействие Запада в деле расследования диверсии на "Северных потоках" попыткой замести следы. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:43
2023-07-11T23:43
2023-07-11T23:43
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ООН, 11 июл – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя счел бездействие Запада в деле расследования диверсии на "Северных потоках" попыткой замести следы. "Показательное бездействие властей европейских государств можно объяснить лишь одним – попытками затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления", - сказал Небензя. "Показательна формулировка из части, посвященной расследованию Швеции. Цитирую: "Дальнейшее расследование покажет, может ли кто-то быть заподозрен в совершении этого преступления и после этого привлечен к ответственности за него", - указал постпред. По его словам, из этой цитаты следует, что шведские власти с самого начала не ставят перед собой цели установления виновных. "Разумеется, ни о какой неотвратимости наказания в этих обстоятельствах речи не идет. Это особенно показательно с учетом того, что именно шведы первыми прибыли на место происшествия", - добавил он.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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в мире, россия, швеция, оон, василий небензя, северный поток
В мире, Россия, Швеция, ООН, Василий Небензя, Северный поток
Небензя назвал бездействие Запада по "Северным потокам" заметанием следов
Постпред Небензя назвал бездействие Запада по "Северным потокам" попыткой замести следы
ООН, 11 июл – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя счел бездействие Запада в деле расследования диверсии на "Северных потоках" попыткой замести следы.
"Показательное бездействие властей европейских государств можно объяснить лишь одним – попытками затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления", - сказал Небензя.
"Показательна формулировка из части, посвященной расследованию Швеции
. Цитирую: "Дальнейшее расследование покажет, может ли кто-то быть заподозрен в совершении этого преступления и после этого привлечен к ответственности за него", - указал постпред.
По его словам, из этой цитаты следует, что шведские власти с самого начала не ставят перед собой цели установления виновных. "Разумеется, ни о какой неотвратимости наказания в этих обстоятельствах речи не идет. Это особенно показательно с учетом того, что именно шведы первыми прибыли на место происшествия", - добавил он.
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