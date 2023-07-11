https://ria.ru/20230711/rasledovanie-1883635031.html

Небензя: Россия ждут шагов Дании в расследовании подрыва "Северных потоков"

Небензя: Россия ждут шагов Дании в расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 11.07.2023

Небензя: Россия ждут шагов Дании в расследовании подрыва "Северных потоков"

Россия ждет от Дании, Швеции и Германии конкретных шагов по транспарентному расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T23:09

2023-07-11T23:09

2023-07-11T23:10

в мире

дания

россия

василий небензя

швеция

оон

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg

ООН, 11 июл – РИА Новости. Россия ждет от Дании, Швеции и Германии конкретных шагов по транспарентному расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя. "Любые усилия по сокрытию следов диверсии в Балтийском море обречены на провал. Ожидаем от властей Гефрмании, Дании и Швеции конкретных шагов по проведению объективного и транспарентного расследования всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов и других заинтересованных сторон", – сказал Небензя. По его словам, Россия будет поднимать в СБ ООН вопрос о диверсии на "Северных потоках" до тех пор, пока виновные не будут установлены и не понесут ответственность. Как указал постпред, недавнее письмо властей Германии, Дании и Швеции не оставляет сомнений в том, что такая задача перед тремя национальными расследованиями не ставится. "Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для достижения этой цели. Совбез должен ясно дать понять – преступления против трансграничной трубопроводной инфраструктуры не останутся безнаказанными", – заявил он.Россия исходит из того, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток", также заявил Небензя."Мы оставляем за собой право проводить свое расследование. Мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного генпрокуратурой РФ уголовного дела по статье об акте международного терроризма", - сказал он.

https://ria.ru/20230530/potok-1875085940.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

дания

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, россия, василий небензя, швеция, оон, северный поток