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Небензя: Россия ждут шагов Дании в расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 11.07.2023
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23:09 11.07.2023 (обновлено: 23:10 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/rasledovanie-1883635031.html
Небензя: Россия ждут шагов Дании в расследовании подрыва "Северных потоков"
Небензя: Россия ждут шагов Дании в расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 11.07.2023
Небензя: Россия ждут шагов Дании в расследовании подрыва "Северных потоков"
Россия ждет от Дании, Швеции и Германии конкретных шагов по транспарентному расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:09
2023-07-11T23:10
в мире
дания
россия
василий небензя
швеция
оон
северный поток
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ООН, 11 июл – РИА Новости. Россия ждет от Дании, Швеции и Германии конкретных шагов по транспарентному расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя. "Любые усилия по сокрытию следов диверсии в Балтийском море обречены на провал. Ожидаем от властей Гефрмании, Дании и Швеции конкретных шагов по проведению объективного и транспарентного расследования всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов и других заинтересованных сторон", – сказал Небензя. По его словам, Россия будет поднимать в СБ ООН вопрос о диверсии на "Северных потоках" до тех пор, пока виновные не будут установлены и не понесут ответственность. Как указал постпред, недавнее письмо властей Германии, Дании и Швеции не оставляет сомнений в том, что такая задача перед тремя национальными расследованиями не ставится. "Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для достижения этой цели. Совбез должен ясно дать понять – преступления против трансграничной трубопроводной инфраструктуры не останутся безнаказанными", – заявил он.Россия исходит из того, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток", также заявил Небензя."Мы оставляем за собой право проводить свое расследование. Мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного генпрокуратурой РФ уголовного дела по статье об акте международного терроризма", - сказал он.
https://ria.ru/20230530/potok-1875085940.html
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в мире, дания, россия, василий небензя, швеция, оон, северный поток
В мире, Дания, Россия, Василий Небензя, Швеция, ООН, Северный поток
Небензя: Россия ждут шагов Дании в расследовании подрыва "Северных потоков"

Небензя: Россия ждет от Дании и Швеции шагов в расследованиях подрыва "Северных потоков"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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ООН, 11 июл – РИА Новости. Россия ждет от Дании, Швеции и Германии конкретных шагов по транспарентному расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.
"Любые усилия по сокрытию следов диверсии в Балтийском море обречены на провал. Ожидаем от властей Гефрмании, Дании и Швеции конкретных шагов по проведению объективного и транспарентного расследования всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов и других заинтересованных сторон", – сказал Небензя.
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По его словам, Россия будет поднимать в СБ ООН вопрос о диверсии на "Северных потоках" до тех пор, пока виновные не будут установлены и не понесут ответственность.
Как указал постпред, недавнее письмо властей Германии, Дании и Швеции не оставляет сомнений в том, что такая задача перед тремя национальными расследованиями не ставится.
"Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для достижения этой цели. Совбез должен ясно дать понять – преступления против трансграничной трубопроводной инфраструктуры не останутся безнаказанными", – заявил он.
Россия исходит из того, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток", также заявил Небензя.
"Мы оставляем за собой право проводить свое расследование. Мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного генпрокуратурой РФ уголовного дела по статье об акте международного терроризма", - сказал он.
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В миреДанияРоссияВасилий НебензяШвецияООНСеверный поток
 
 
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