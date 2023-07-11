https://ria.ru/20230711/rakety-1883481030.html

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия - РИА Новости, 11.07.2023

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ, сообщил президент республики Эммануэль Макрон перед началом... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:19

2023-07-11T12:19

2023-07-11T13:39

специальная военная операция на украине

франция

украина

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ, сообщил президент республики Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе."Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь", — сказал французский лидер.Ранее он уже заявлял, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву.Как сообщила 9 июля глава МИД Франции Катрин Колонна, уже готовятся новые поставки. Она отмечала, что их цель — обеспечить потребности, которые высказала Украина.Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия Scalp, которые используются самолетами. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются Великобританией. Количество ракет, которое планируется поставить Украине, не уточняется.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883439446.html

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франция, украина, вооруженные силы украины