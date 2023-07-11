Рейтинг@Mail.ru
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 11.07.2023 (обновлено: 13:39 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/rakety-1883481030.html
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия - РИА Новости, 11.07.2023
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ, сообщил президент республики Эммануэль Макрон перед началом... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:19
2023-07-11T13:39
специальная военная операция на украине
франция
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882674551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6639397a7f06b38d619c5e14efb70c58.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ, сообщил президент республики Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе."Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь", — сказал французский лидер.Ранее он уже заявлял, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву.Как сообщила 9 июля глава МИД Франции Катрин Колонна, уже готовятся новые поставки. Она отмечала, что их цель — обеспечить потребности, которые высказала Украина.Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия Scalp, которые используются самолетами. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются Великобританией. Количество ракет, которое планируется поставить Украине, не уточняется.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883439446.html
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882674551_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffc12cebd02bd53882b9acd6537adeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Франция, Украина, Вооруженные силы Украины
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

Президент Франции Макрон анонсировал передачу Украине ракет дальнего радиуса действия

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ, сообщил президент республики Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.
«
"Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь", — сказал французский лидер.
Ранее он уже заявлял, что Париж продолжит наращивать военную помощь Киеву.
Как сообщила 9 июля глава МИД Франции Катрин Колонна, уже готовятся новые поставки. Она отмечала, что их цель — обеспечить потребности, которые высказала Украина.
Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия Scalp, которые используются самолетами. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются Великобританией. Количество ракет, которое планируется поставить Украине, не уточняется.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В Белом доме передачу Киеву кассетных боеприпасов назвали временной мерой
Вчера, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеФранцияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала