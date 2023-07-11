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В Бердянске в Запорожской области сработала система ПВО

В Бердянске в Запорожской области сработала система ПВО - РИА Новости, 11.07.2023

В Бердянске в Запорожской области сработала система ПВО

Украинские военные вечером обстреляли ракетами город Бердянск Запорожской области, их перехватила система ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:17

2023-07-11T19:17

2023-07-11T19:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

бердянск

киев

в мире

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 11 июл — РИА Новости. Украинские военные вечером обстреляли ракетами город Бердянск Запорожской области, их перехватила система ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах города. "В 18:00 Бердянск вновь подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил РФ", - сообщили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

запорожская область

бердянск

киев

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запорожская область, бердянск, киев, в мире, вооруженные силы украины