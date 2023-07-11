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В Бердянске в Запорожской области сработала система ПВО - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:17 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/pvo-1883610436.html
В Бердянске в Запорожской области сработала система ПВО
В Бердянске в Запорожской области сработала система ПВО - РИА Новости, 11.07.2023
В Бердянске в Запорожской области сработала система ПВО
Украинские военные вечером обстреляли ракетами город Бердянск Запорожской области, их перехватила система ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:17
2023-07-11T19:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
бердянск
киев
в мире
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 11 июл — РИА Новости. Украинские военные вечером обстреляли ракетами город Бердянск Запорожской области, их перехватила система ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах города. "В 18:00 Бердянск вновь подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил РФ", - сообщили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
запорожская область
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запорожская область, бердянск, киев, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Бердянск, Киев, В мире, Вооруженные силы Украины
В Бердянске в Запорожской области сработала система ПВО

Системы ПВО перехватили ракеты, которыми ВСУ обстреливали Бердянск в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 11 июл — РИА Новости. Украинские военные вечером обстреляли ракетами город Бердянск Запорожской области, их перехватила система ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах города.
"В 18:00 Бердянск вновь подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил РФ", - сообщили в оперативных службах.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБердянскКиевВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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