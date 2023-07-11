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ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 11.07.2023
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow
Система ПВО сработала в запорожском Бердянске, по предварительным данным, киевский режим ударил по городу ракетами Storm Shadow, сообщил глава общественной... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:54
2023-07-11T16:54
2023-07-11T17:07
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Система ПВО сработала в запорожском Бердянске, по предварительным данным, киевский режим ударил по городу ракетами Storm Shadow, сообщил глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Около 16.30 в городе Бердянск Запорожской области прозвучала серия взрывов. Нацисты предприняли очередную попытку нанести ракетный удар по мирному городу", - написал Рогов.По предварительной информации, враг ударил по городу ракетами Storm Shadow, сработала система ПВО, отметил он.Подробности обстрела на данный момент неизвестны, власти не комментируют ситуацию.
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бердянск, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow
Рогов: украинские войска обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow