https://ria.ru/20230711/pvo-1883565617.html

ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow

ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 11.07.2023

ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow

Система ПВО сработала в запорожском Бердянске, по предварительным данным, киевский режим ударил по городу ракетами Storm Shadow, сообщил глава общественной... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:54

2023-07-11T16:54

2023-07-11T17:07

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Система ПВО сработала в запорожском Бердянске, по предварительным данным, киевский режим ударил по городу ракетами Storm Shadow, сообщил глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Около 16.30 в городе Бердянск Запорожской области прозвучала серия взрывов. Нацисты предприняли очередную попытку нанести ракетный удар по мирному городу", - написал Рогов.По предварительной информации, враг ударил по городу ракетами Storm Shadow, сработала система ПВО, отметил он.Подробности обстрела на данный момент неизвестны, власти не комментируют ситуацию.

https://ria.ru/20230711/rakety-1883481030.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, запорожская область, владимир рогов, происшествия