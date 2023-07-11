Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 11.07.2023 (обновлено: 17:07 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/pvo-1883565617.html
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 11.07.2023
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow
Система ПВО сработала в запорожском Бердянске, по предварительным данным, киевский режим ударил по городу ракетами Storm Shadow, сообщил глава общественной... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:54
2023-07-11T17:07
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
владимир рогов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883574735_0:389:715:791_1920x0_80_0_0_ce8472581f4c1dc2d49c808a8d2a1dcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Система ПВО сработала в запорожском Бердянске, по предварительным данным, киевский режим ударил по городу ракетами Storm Shadow, сообщил глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Около 16.30 в городе Бердянск Запорожской области прозвучала серия взрывов. Нацисты предприняли очередную попытку нанести ракетный удар по мирному городу", - написал Рогов.По предварительной информации, враг ударил по городу ракетами Storm Shadow, сработала система ПВО, отметил он.Подробности обстрела на данный момент неизвестны, власти не комментируют ситуацию.
https://ria.ru/20230711/rakety-1883481030.html
бердянск
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883574735_0:261:715:797_1920x0_80_0_0_be0ff7b8d21bd821f47f7d0c62b2dd7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow

Рогов: украинские войска обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow

© Фото : Владимир Рогов/TelegramОбстрел Бердянска со стороны ВСУ
Обстрел Бердянска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Обстрел Бердянска со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Система ПВО сработала в запорожском Бердянске, по предварительным данным, киевский режим ударил по городу ракетами Storm Shadow, сообщил глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
«
"Около 16.30 в городе Бердянск Запорожской области прозвучала серия взрывов. Нацисты предприняли очередную попытку нанести ракетный удар по мирному городу", - написал Рогов.
По предварительной информации, враг ударил по городу ракетами Storm Shadow, сработала система ПВО, отметил он.
Подробности обстрела на данный момент неизвестны, власти не комментируют ситуацию.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
Вчера, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала