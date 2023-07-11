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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 11.07.2023 (обновлено: 11:54 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/punkt-1883458454.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.07.2023
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили на Донецком направлении опорный пункт и два автомобиля ВСУ, бойцы предоставили РИА Новости кадры... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:23
2023-07-11T11:54
специальная военная операция на украине
клещеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили на Донецком направлении опорный пункт и два автомобиля ВСУ, бойцы предоставили РИА Новости кадры удара.На съемке видно, как по месту размещения украинских военных наносятся удары.Как рассказал агентству разведчик-доброволец с позывным Ганс, дом со скоплением бойцов противника обнаружен силами батальона "Илья Муромец"."Запросили и скорректировали огонь батареи 120-миллиметровых минометов, опорный пункт ВСУ был разгромлен. Также два автомобиля, посланных на эвакуацию, были уничтожены", — отметил собеседник агентства.Накануне Минобороны сообщило, что на Донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила атаки ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка в ДНР, убито до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, уничтожены танк и четыре автомобиля.
клещеевка
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клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Военнослужащие группировки "Юг" уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтожение позиций ВСУ
Уничтожение позиций ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтожение позиций ВСУ
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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили на Донецком направлении опорный пункт и два автомобиля ВСУ, бойцы предоставили РИА Новости кадры удара.
На съемке видно, как по месту размещения украинских военных наносятся удары.
Как рассказал агентству разведчик-доброволец с позывным Ганс, дом со скоплением бойцов противника обнаружен силами батальона "Илья Муромец".
"Запросили и скорректировали огонь батареи 120-миллиметровых минометов, опорный пункт ВСУ был разгромлен. Также два автомобиля, посланных на эвакуацию, были уничтожены", — отметил собеседник агентства.
Накануне Минобороны сообщило, что на Донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила атаки ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка в ДНР, убито до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, уничтожены танк и четыре автомобиля.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 июля, 16:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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