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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 11.07.2023

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили на Донецком направлении опорный пункт и два автомобиля ВСУ, бойцы предоставили РИА Новости кадры... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:23

2023-07-11T11:23

2023-07-11T11:54

специальная военная операция на украине

клещеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили на Донецком направлении опорный пункт и два автомобиля ВСУ, бойцы предоставили РИА Новости кадры удара.На съемке видно, как по месту размещения украинских военных наносятся удары.Как рассказал агентству разведчик-доброволец с позывным Ганс, дом со скоплением бойцов противника обнаружен силами батальона "Илья Муромец"."Запросили и скорректировали огонь батареи 120-миллиметровых минометов, опорный пункт ВСУ был разгромлен. Также два автомобиля, посланных на эвакуацию, были уничтожены", — отметил собеседник агентства.Накануне Минобороны сообщило, что на Донецком направлении Южная группировка войск успешно отразила атаки ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка в ДНР, убито до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, уничтожены танк и четыре автомобиля.

клещеевка

донецкая народная республика

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клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность