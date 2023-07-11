https://ria.ru/20230711/psb-1883521923.html
ПСБ поучаствует в улучшении жилищных условий работников НПО "Электромашина"
ПСБ поучаствует в улучшении жилищных условий работников НПО "Электромашина" - РИА Новости, 11.07.2023
ПСБ поучаствует в улучшении жилищных условий работников НПО "Электромашина"
ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 заключил с научно-производственным объединением "Электромашина" соглашение, в рамках которого... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:29
2023-07-11T14:29
2023-07-11T14:29
псб (банк псб)
игорь афанасьев
иннопром
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 заключил с научно-производственным объединением "Электромашина" соглашение, в рамках которого жилищные условия сотрудников предприятия будут улучшены, сообщает пресс-служба банка. Как отмечается в сообщении, документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и временный гендиректор АО "Научно-производственное объединение "Электромашина" Игорь Афанасьев. По данным пресс-службы, в рамках соглашения ПСБ поучаствует в реализации проектов, направленных на обеспечение работников НПО "Электромашина" доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов и индивидуальных условий зарплатного проекта. Также стороны планируют разработку программ для внедрения современных технологий управления финресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия. "Для ПСБ важное значение имеет комплексная поддержка оборонно-промышленного комплекса, в том числе в реализации мер, направленных на привлечение высококвалифицированных кадров в отрасль. Чтобы способствовать дополнительному росту мотивации работников предприятий, в прошлом году мы разработали и запустили программу по строительству жилья на льготных условиях", - приводятся в сообщении слова Минаева. Он добавил, что в рамках проекта с НПО "Электромашина" планируется возведение около 18 тысяч квадратных метров жилья с привлечением проектного финансирования на сумму более 1 миллиарда рублей. По словам Афанасьева, программа строительства льготного жилья ПСБ для сотрудников предприятия является крайне востребованной и своевременной мерой.
https://ria.ru/20230711/sotrudnichestvo-1883450702.html
https://ria.ru/20230710/finansirovanie-1883294405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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псб (банк псб), игорь афанасьев, иннопром
ПСБ (Банк ПСБ), Игорь Афанасьев, Иннопром
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 заключил с научно-производственным объединением "Электромашина" соглашение, в рамках которого жилищные условия сотрудников предприятия будут улучшены, сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается в сообщении, документ подписали первый заместитель председателя ПСБ
Олег Минаев и временный гендиректор АО "Научно-производственное объединение "Электромашина" Игорь Афанасьев
.
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По данным пресс-службы, в рамках соглашения ПСБ поучаствует в реализации проектов, направленных на обеспечение работников НПО "Электромашина" доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов и индивидуальных условий зарплатного проекта. Также стороны планируют разработку программ для внедрения современных технологий управления финресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия.
"Для ПСБ важное значение имеет комплексная поддержка оборонно-промышленного комплекса, в том числе в реализации мер, направленных на привлечение высококвалифицированных кадров в отрасль. Чтобы способствовать дополнительному росту мотивации работников предприятий, в прошлом году мы разработали и запустили программу по строительству жилья на льготных условиях", - приводятся в сообщении слова Минаева.
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Он добавил, что в рамках проекта с НПО "Электромашина" планируется возведение около 18 тысяч квадратных метров жилья с привлечением проектного финансирования на сумму более 1 миллиарда рублей.
По словам Афанасьева, программа строительства льготного жилья ПСБ для сотрудников предприятия является крайне востребованной и своевременной мерой.