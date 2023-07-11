Рейтинг@Mail.ru
ПСБ поучаствует в улучшении жилищных условий работников НПО "Электромашина" - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/psb-1883521923.html
ПСБ поучаствует в улучшении жилищных условий работников НПО "Электромашина"
ПСБ поучаствует в улучшении жилищных условий работников НПО "Электромашина" - РИА Новости, 11.07.2023
ПСБ поучаствует в улучшении жилищных условий работников НПО "Электромашина"
ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 заключил с научно-производственным объединением "Электромашина" соглашение, в рамках которого... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:29
2023-07-11T14:29
псб (банк псб)
игорь афанасьев
иннопром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876419_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_f127d06e20316ae3682621885de77f98.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 заключил с научно-производственным объединением "Электромашина" соглашение, в рамках которого жилищные условия сотрудников предприятия будут улучшены, сообщает пресс-служба банка. Как отмечается в сообщении, документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и временный гендиректор АО "Научно-производственное объединение "Электромашина" Игорь Афанасьев. По данным пресс-службы, в рамках соглашения ПСБ поучаствует в реализации проектов, направленных на обеспечение работников НПО "Электромашина" доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов и индивидуальных условий зарплатного проекта. Также стороны планируют разработку программ для внедрения современных технологий управления финресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия. "Для ПСБ важное значение имеет комплексная поддержка оборонно-промышленного комплекса, в том числе в реализации мер, направленных на привлечение высококвалифицированных кадров в отрасль. Чтобы способствовать дополнительному росту мотивации работников предприятий, в прошлом году мы разработали и запустили программу по строительству жилья на льготных условиях", - приводятся в сообщении слова Минаева. Он добавил, что в рамках проекта с НПО "Электромашина" планируется возведение около 18 тысяч квадратных метров жилья с привлечением проектного финансирования на сумму более 1 миллиарда рублей. По словам Афанасьева, программа строительства льготного жилья ПСБ для сотрудников предприятия является крайне востребованной и своевременной мерой.
https://ria.ru/20230711/sotrudnichestvo-1883450702.html
https://ria.ru/20230710/finansirovanie-1883294405.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876419_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_2f3c412fd4f2bba7a7ca4aedb92e6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), игорь афанасьев, иннопром
ПСБ (Банк ПСБ), Игорь Афанасьев, Иннопром

ПСБ поучаствует в улучшении жилищных условий работников НПО "Электромашина"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 заключил с научно-производственным объединением "Электромашина" соглашение, в рамках которого жилищные условия сотрудников предприятия будут улучшены, сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается в сообщении, документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и временный гендиректор АО "Научно-производственное объединение "Электромашина" Игорь Афанасьев.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
ПСБ и УрФУ договорились сотрудничать в области образовательной деятельности
Вчера, 11:00
По данным пресс-службы, в рамках соглашения ПСБ поучаствует в реализации проектов, направленных на обеспечение работников НПО "Электромашина" доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов и индивидуальных условий зарплатного проекта. Также стороны планируют разработку программ для внедрения современных технологий управления финресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия.
"Для ПСБ важное значение имеет комплексная поддержка оборонно-промышленного комплекса, в том числе в реализации мер, направленных на привлечение высококвалифицированных кадров в отрасль. Чтобы способствовать дополнительному росту мотивации работников предприятий, в прошлом году мы разработали и запустили программу по строительству жилья на льготных условиях", - приводятся в сообщении слова Минаева.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников УЗГА и УПЗ
10 июля, 14:59
Он добавил, что в рамках проекта с НПО "Электромашина" планируется возведение около 18 тысяч квадратных метров жилья с привлечением проектного финансирования на сумму более 1 миллиарда рублей.
По словам Афанасьева, программа строительства льготного жилья ПСБ для сотрудников предприятия является крайне востребованной и своевременной мерой.
 
ПСБ (Банк ПСБ)Игорь АфанасьевИннопром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала