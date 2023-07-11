https://ria.ru/20230711/psb-1883521923.html

ПСБ поучаствует в улучшении жилищных условий работников НПО "Электромашина"

ПСБ поучаствует в улучшении жилищных условий работников НПО "Электромашина" - РИА Новости, 11.07.2023

ПСБ поучаствует в улучшении жилищных условий работников НПО "Электромашина"

ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 заключил с научно-производственным объединением "Электромашина" соглашение, в рамках которого... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:29

2023-07-11T14:29

2023-07-11T14:29

псб (банк псб)

игорь афанасьев

иннопром

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 заключил с научно-производственным объединением "Электромашина" соглашение, в рамках которого жилищные условия сотрудников предприятия будут улучшены, сообщает пресс-служба банка. Как отмечается в сообщении, документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и временный гендиректор АО "Научно-производственное объединение "Электромашина" Игорь Афанасьев. По данным пресс-службы, в рамках соглашения ПСБ поучаствует в реализации проектов, направленных на обеспечение работников НПО "Электромашина" доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов и индивидуальных условий зарплатного проекта. Также стороны планируют разработку программ для внедрения современных технологий управления финресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия. "Для ПСБ важное значение имеет комплексная поддержка оборонно-промышленного комплекса, в том числе в реализации мер, направленных на привлечение высококвалифицированных кадров в отрасль. Чтобы способствовать дополнительному росту мотивации работников предприятий, в прошлом году мы разработали и запустили программу по строительству жилья на льготных условиях", - приводятся в сообщении слова Минаева. Он добавил, что в рамках проекта с НПО "Электромашина" планируется возведение около 18 тысяч квадратных метров жилья с привлечением проектного финансирования на сумму более 1 миллиарда рублей. По словам Афанасьева, программа строительства льготного жилья ПСБ для сотрудников предприятия является крайне востребованной и своевременной мерой.

https://ria.ru/20230711/sotrudnichestvo-1883450702.html

https://ria.ru/20230710/finansirovanie-1883294405.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), игорь афанасьев, иннопром