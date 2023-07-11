https://ria.ru/20230711/proizvodstvo-1883409745.html

На Кубани откроют первое экологическое производство диоксида кремния

На Кубани откроют первое экологическое производство диоксида кремния - РИА Новости, 11.07.2023

На Кубани откроют первое экологическое производство диоксида кремния

Первое в России производство диоксида кремния и углерода из экологически чистого сырья появится в Краснодарском крае, реализация этого проекта даст толчок... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T00:32

2023-07-11T00:32

2023-07-11T00:32

краснодарский край

экономика

технологии

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Первое в России производство диоксида кремния и углерода из экологически чистого сырья появится в Краснодарском крае, реализация этого проекта даст толчок развитию фармацевтической и пищевой отрасли региона, сообщил заместитель губернатора Кубани Александр Руппель. Вице-губернатор, по данным пресс-службы администрации Кубани, подписал соглашение о реализации инвестпроекта совместно с представителем компании "Райс-Ашти" Сергеем Савиловым на выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге. "Технологическое оборудование завода способно выпускать аморфный диоксид кремния чистотой 99,99% - продукт с такой чистотой не производится сейчас нигде в России. Он востребован во многих сферах промышленности и сельском хозяйстве. После запуска первого завода мы намерены масштабировать производство аморфного диоксида кремния из экологически чистого сырья - золы рисовой лузги - впервые в стране. Реализация этого проекта даст мощный импульс развитию химпрома, фармацевтической отрасли, пищевой промышленности региона", – передает пресс-служба слова Руппеля. По словам Савилова, компания-инвестор реализует проект совместно с химическим факультетом МГУ. Завод строят в Северском районе Кубани. Стоимость проекта оценивают в 150 миллионов рублей. На предприятии будет создано более 60 новых рабочих мест. Савилов также отметил, что разработанная отечественными учеными безотходная технология позволяет производить высокочистый диоксид кремния с площадью поверхности более 420 квадратных метров на грамм, не нанося ущерба экологии. Суммарная мощность производства после ввода в эксплуатацию завода достигнет более 2,5 тысячи тонн в год. Высокочистый диоксид кремния применяют в фармацевтике при производстве таблеток, мазей, пломбировочных материалов, косметики, зубных паст, а также пищевой продукции, полимерных материалов, резин, лакокрасочной продукции и стройматериалов. В аграрном секторе диоксид кремния используют при производстве кормов, кормовых добавок и средств защиты растений, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230710/promproizvodstvo-1883313896.html

https://ria.ru/20230706/kuban-1882588293.html

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экономика, технологии, россия, краснодарский край