https://ria.ru/20230711/proizvodstvo-1883409745.html
На Кубани откроют первое экологическое производство диоксида кремния
На Кубани откроют первое экологическое производство диоксида кремния - РИА Новости, 11.07.2023
На Кубани откроют первое экологическое производство диоксида кремния
Первое в России производство диоксида кремния и углерода из экологически чистого сырья появится в Краснодарском крае, реализация этого проекта даст толчок... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T00:32
2023-07-11T00:32
2023-07-11T00:32
краснодарский край
экономика
технологии
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Первое в России производство диоксида кремния и углерода из экологически чистого сырья появится в Краснодарском крае, реализация этого проекта даст толчок развитию фармацевтической и пищевой отрасли региона, сообщил заместитель губернатора Кубани Александр Руппель. Вице-губернатор, по данным пресс-службы администрации Кубани, подписал соглашение о реализации инвестпроекта совместно с представителем компании "Райс-Ашти" Сергеем Савиловым на выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге. "Технологическое оборудование завода способно выпускать аморфный диоксид кремния чистотой 99,99% - продукт с такой чистотой не производится сейчас нигде в России. Он востребован во многих сферах промышленности и сельском хозяйстве. После запуска первого завода мы намерены масштабировать производство аморфного диоксида кремния из экологически чистого сырья - золы рисовой лузги - впервые в стране. Реализация этого проекта даст мощный импульс развитию химпрома, фармацевтической отрасли, пищевой промышленности региона", – передает пресс-служба слова Руппеля. По словам Савилова, компания-инвестор реализует проект совместно с химическим факультетом МГУ. Завод строят в Северском районе Кубани. Стоимость проекта оценивают в 150 миллионов рублей. На предприятии будет создано более 60 новых рабочих мест. Савилов также отметил, что разработанная отечественными учеными безотходная технология позволяет производить высокочистый диоксид кремния с площадью поверхности более 420 квадратных метров на грамм, не нанося ущерба экологии. Суммарная мощность производства после ввода в эксплуатацию завода достигнет более 2,5 тысячи тонн в год. Высокочистый диоксид кремния применяют в фармацевтике при производстве таблеток, мазей, пломбировочных материалов, косметики, зубных паст, а также пищевой продукции, полимерных материалов, резин, лакокрасочной продукции и стройматериалов. В аграрном секторе диоксид кремния используют при производстве кормов, кормовых добавок и средств защиты растений, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230710/promproizvodstvo-1883313896.html
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экономика, технологии, россия, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Россия, Краснодарский край
На Кубани откроют первое экологическое производство диоксида кремния
Замгубернатора Кубани: в России откроют первое экологическое производство диоксида кремния
КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Первое в России производство диоксида кремния и углерода из экологически чистого сырья появится в Краснодарском крае, реализация этого проекта даст толчок развитию фармацевтической и пищевой отрасли региона, сообщил заместитель губернатора Кубани Александр Руппель.
Вице-губернатор, по данным пресс-службы администрации Кубани, подписал соглашение о реализации инвестпроекта совместно с представителем компании "Райс-Ашти" Сергеем Савиловым на выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
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"Технологическое оборудование завода способно выпускать аморфный диоксид кремния чистотой 99,99% - продукт с такой чистотой не производится сейчас нигде в России. Он востребован во многих сферах промышленности и сельском хозяйстве. После запуска первого завода мы намерены масштабировать производство аморфного диоксида кремния из экологически чистого сырья - золы рисовой лузги - впервые в стране. Реализация этого проекта даст мощный импульс развитию химпрома, фармацевтической отрасли, пищевой промышленности региона", – передает пресс-служба слова Руппеля.
По словам Савилова, компания-инвестор реализует проект совместно с химическим факультетом МГУ. Завод строят в Северском районе
Кубани. Стоимость проекта оценивают в 150 миллионов рублей. На предприятии будет создано более 60 новых рабочих мест. Савилов также отметил, что разработанная отечественными учеными безотходная технология позволяет производить высокочистый диоксид кремния с площадью поверхности более 420 квадратных метров на грамм, не нанося ущерба экологии. Суммарная мощность производства после ввода в эксплуатацию завода достигнет более 2,5 тысячи тонн в год.
Высокочистый диоксид кремния применяют в фармацевтике при производстве таблеток, мазей, пломбировочных материалов, косметики, зубных паст, а также пищевой продукции, полимерных материалов, резин, лакокрасочной продукции и стройматериалов. В аграрном секторе диоксид кремния используют при производстве кормов, кормовых добавок и средств защиты растений, добавляют в пресс-службе.
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