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РЭЦ и YallaHub помогут развивать продажи на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 11.07.2023
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15:53 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/prodazhi-1883545320.html
РЭЦ и YallaHub помогут развивать продажи на Ближнем Востоке и в Африке
РЭЦ и YallaHub помогут развивать продажи на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 11.07.2023
РЭЦ и YallaHub помогут развивать продажи на Ближнем Востоке и в Африке
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и компания YallaHub из ОАЭ будут совместно продвигать российские компании на рынки стран Ближнего Востока и... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:53
2023-07-11T15:53
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
оаэ
экономика
ближний восток
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и компания YallaHub из ОАЭ будут совместно продвигать российские компании на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), соответствующий меморандум подписали директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко и генеральный менеджер по развитию и экспорту YallaHub Сергей Игишев на "Иннопроме". "Российский экспортный центр активно и системно развивает сотрудничество с партнерами из стран MENA. Наша цель - способствовать увеличению и диверсификации поставок российских товаров и услуг в регион. Меморандум с YallaHub позволит нашим экспортерам еще активнее использовать услуги фулфилмента и складирования для оффлайн и онлайн-коммерции, организовывать присутствие товара на лучших розничных полках, в популярных маркетплейсах, адаптировать маркетинг под рынок, делать прямую дистрибуцию, что в свою очередь даст большой импульс российскому экспорту", - сказал Прохоренко. Как рассказал генеральный менеджер по развитию и экспорту YallaHub, их компания предлагает комплексный сервис по выходу на рынки арабских стран. Она оказывает услуги для экспортеров "под ключ", организует оптимальную цепочку поставок, прямой импорт, таможенное оформление, сертификацию товара на внешних рынках, а также помогает с размещением на главных маркетплейсах стран Ближнего Востока и Северной Африки и с выходом в розничные сети - организации прямой дистрибуции. "В сотрудничестве с РЭЦ, который предлагает бизнесу широкий перечень инструментов поддержки, мы будем помогать российским производителям реализовать свой потенциал на внешних рынках", - подчеркнул Игишев.
https://ria.ru/20221215/eksport-1838878430.html
россия
оаэ
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, оаэ, экономика, ближний восток
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, ОАЭ, Экономика, Ближний Восток

РЭЦ и YallaHub помогут развивать продажи на Ближнем Востоке и в Африке

© РИА Новости / Максим БогодвидДиректор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра Дмитрий Прохоренко и генеральный менеджер по развитию и экспорту YallaHub Сергей Игишев
Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра Дмитрий Прохоренко и генеральный менеджер по развитию и экспорту YallaHub Сергей Игишев - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра Дмитрий Прохоренко и генеральный менеджер по развитию и экспорту YallaHub Сергей Игишев
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и компания YallaHub из ОАЭ будут совместно продвигать российские компании на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), соответствующий меморандум подписали директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко и генеральный менеджер по развитию и экспорту YallaHub Сергей Игишев на "Иннопроме".
"Российский экспортный центр активно и системно развивает сотрудничество с партнерами из стран MENA. Наша цель - способствовать увеличению и диверсификации поставок российских товаров и услуг в регион. Меморандум с YallaHub позволит нашим экспортерам еще активнее использовать услуги фулфилмента и складирования для оффлайн и онлайн-коммерции, организовывать присутствие товара на лучших розничных полках, в популярных маркетплейсах, адаптировать маркетинг под рынок, делать прямую дистрибуцию, что в свою очередь даст большой импульс российскому экспорту", - сказал Прохоренко.
Как рассказал генеральный менеджер по развитию и экспорту YallaHub, их компания предлагает комплексный сервис по выходу на рынки арабских стран. Она оказывает услуги для экспортеров "под ключ", организует оптимальную цепочку поставок, прямой импорт, таможенное оформление, сертификацию товара на внешних рынках, а также помогает с размещением на главных маркетплейсах стран Ближнего Востока и Северной Африки и с выходом в розничные сети - организации прямой дистрибуции.
"В сотрудничестве с РЭЦ, который предлагает бизнесу широкий перечень инструментов поддержки, мы будем помогать российским производителям реализовать свой потенциал на внешних рынках", - подчеркнул Игишев.
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РЭЦ: рынки Африки и Азии перспективны для экспорта бренда Made in Russia
15 декабря 2022, 13:41
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияОАЭЭкономикаБлижний Восток
 
 
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