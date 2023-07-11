https://ria.ru/20230711/prodazhi-1883545320.html

РЭЦ и YallaHub помогут развивать продажи на Ближнем Востоке и в Африке

РЭЦ и YallaHub помогут развивать продажи на Ближнем Востоке и в Африке - РИА Новости, 11.07.2023

РЭЦ и YallaHub помогут развивать продажи на Ближнем Востоке и в Африке

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и компания YallaHub из ОАЭ будут совместно продвигать российские компании на рынки стран Ближнего Востока и... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:53

2023-07-11T15:53

2023-07-11T15:53

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

оаэ

экономика

ближний восток

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и компания YallaHub из ОАЭ будут совместно продвигать российские компании на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), соответствующий меморандум подписали директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко и генеральный менеджер по развитию и экспорту YallaHub Сергей Игишев на "Иннопроме". "Российский экспортный центр активно и системно развивает сотрудничество с партнерами из стран MENA. Наша цель - способствовать увеличению и диверсификации поставок российских товаров и услуг в регион. Меморандум с YallaHub позволит нашим экспортерам еще активнее использовать услуги фулфилмента и складирования для оффлайн и онлайн-коммерции, организовывать присутствие товара на лучших розничных полках, в популярных маркетплейсах, адаптировать маркетинг под рынок, делать прямую дистрибуцию, что в свою очередь даст большой импульс российскому экспорту", - сказал Прохоренко. Как рассказал генеральный менеджер по развитию и экспорту YallaHub, их компания предлагает комплексный сервис по выходу на рынки арабских стран. Она оказывает услуги для экспортеров "под ключ", организует оптимальную цепочку поставок, прямой импорт, таможенное оформление, сертификацию товара на внешних рынках, а также помогает с размещением на главных маркетплейсах стран Ближнего Востока и Северной Африки и с выходом в розничные сети - организации прямой дистрибуции. "В сотрудничестве с РЭЦ, который предлагает бизнесу широкий перечень инструментов поддержки, мы будем помогать российским производителям реализовать свой потенциал на внешних рынках", - подчеркнул Игишев.

https://ria.ru/20221215/eksport-1838878430.html

россия

оаэ

ближний восток

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, оаэ, экономика, ближний восток