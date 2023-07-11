Рейтинг@Mail.ru
В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 11.07.2023 (обновлено: 15:56 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/prikaz-1883432601.html
В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину
В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину - РИА Новости, 11.07.2023
В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину
В России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам от военной службы управлять транспортом, документ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:24
2023-07-11T15:56
общество
россия
армия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_0123617337e4633345eac1d70d074bd4.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам от военной службы управлять транспортом, документ опубликовали на портале правовой информации. "При поступлении &lt;...&gt; сведений о &lt;...&gt; гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, &lt;...&gt; право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается", — говорится в приказе.Как отмечал на минувшей неделе глава Госавтоинспекции Михаил Черников, уклонисты также не смогут сдавать экзамены на права, так как им заблокируют оказание многих услуг.Согласно закону о создании единого реестра военнообязанных, гражданин обязан явиться в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки. В противном случае он, в частности, теряет право управлять транспортным средством или ставить его на учет.Соответствующая информация в течение суток должна будет поступить в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего призыва.
https://ria.ru/20230518/uklonisty-1872611534.html
https://ria.ru/20230706/uklonisty-1882543134.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_19:0:2482:1847_1920x0_80_0_0_3ae6b5c336c3a65aaffb26ef16da3cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, армия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Армия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину

Вступил в силу приказ МВД России об ограничениях для уклонистов садиться за руль

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Водительское удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам от военной службы управлять транспортом, документ опубликовали на портале правовой информации.
"При поступлении <...> сведений о <...> гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, <...> право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается", — говорится в приказе.
Молодые люди ждут своей очереди для прохождения призывной комиссии в военном комиссариате Симферополя - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Верховный суд напомнил о наказании уклонистам
18 мая, 13:02
Как отмечал на минувшей неделе глава Госавтоинспекции Михаил Черников, уклонисты также не смогут сдавать экзамены на права, так как им заблокируют оказание многих услуг.
Согласно закону о создании единого реестра военнообязанных, гражданин обязан явиться в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки. В противном случае он, в частности, теряет право управлять транспортным средством или ставить его на учет.
Соответствующая информация в течение суток должна будет поступить в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре.
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего призыва.
Оформление военных билетов перед отправкой призывников в областной сборный пункт в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права
6 июля, 12:00
 
ОбществоРоссияАрмияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала