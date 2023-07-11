https://ria.ru/20230711/prikaz-1883432601.html
В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину
В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину - РИА Новости, 11.07.2023
В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину
В России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам от военной службы управлять транспортом, документ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:24
2023-07-11T09:24
2023-07-11T15:56
общество
россия
армия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам от военной службы управлять транспортом, документ опубликовали на портале правовой информации. "При поступлении <...> сведений о <...> гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, <...> право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается", — говорится в приказе.Как отмечал на минувшей неделе глава Госавтоинспекции Михаил Черников, уклонисты также не смогут сдавать экзамены на права, так как им заблокируют оказание многих услуг.Согласно закону о создании единого реестра военнообязанных, гражданин обязан явиться в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки. В противном случае он, в частности, теряет право управлять транспортным средством или ставить его на учет.Соответствующая информация в течение суток должна будет поступить в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего призыва.
https://ria.ru/20230518/uklonisty-1872611534.html
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общество, россия, армия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Армия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину
Вступил в силу приказ МВД России об ограничениях для уклонистов садиться за руль