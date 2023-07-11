https://ria.ru/20230711/prikaz-1883432601.html

В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину

В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину - РИА Новости, 11.07.2023

В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину

В России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам от военной службы управлять транспортом, документ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T09:24

2023-07-11T09:24

2023-07-11T15:56

общество

россия

армия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_0123617337e4633345eac1d70d074bd4.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам от военной службы управлять транспортом, документ опубликовали на портале правовой информации. "При поступлении <...> сведений о <...> гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, <...> право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается", — говорится в приказе.Как отмечал на минувшей неделе глава Госавтоинспекции Михаил Черников, уклонисты также не смогут сдавать экзамены на права, так как им заблокируют оказание многих услуг.Согласно закону о создании единого реестра военнообязанных, гражданин обязан явиться в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки. В противном случае он, в частности, теряет право управлять транспортным средством или ставить его на учет.Соответствующая информация в течение суток должна будет поступить в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего призыва.

https://ria.ru/20230518/uklonisty-1872611534.html

https://ria.ru/20230706/uklonisty-1882543134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, армия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)