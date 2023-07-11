Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным
Песков заявил, что в ситуации с исполнением договоренностей с Пригожиным нет ничего нового
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него нет ничего, что он мог бы сказать по теме исполнения договоренностей с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
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"Нет никаких новых элементов, которые я мог бы вам сообщить по этой теме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в силе ли та договоренность с Пригожиным, которая была достигнута 24 июня.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию.
Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.