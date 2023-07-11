https://ria.ru/20230711/prigozhin-1883513090.html

Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным

Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным - РИА Новости, 11.07.2023

Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него нет ничего, что он мог бы сказать по теме исполнения договоренностей с главой... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:48

2023-07-11T13:48

2023-07-11T13:49

безопасность

россия

белоруссия

ростов-на-дону

евгений пригожин

дмитрий песков

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него нет ничего, что он мог бы сказать по теме исполнения договоренностей с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. "Нет никаких новых элементов, которые я мог бы вам сообщить по этой теме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в силе ли та договоренность с Пригожиным, которая была достигнута 24 июня. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230710/putin-1883237514.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, дмитрий песков, владимир путин, попытка вооруженного мятежа