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Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным - РИА Новости, 11.07.2023
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13:48 11.07.2023 (обновлено: 13:49 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/prigozhin-1883513090.html
Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным
Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным - РИА Новости, 11.07.2023
Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него нет ничего, что он мог бы сказать по теме исполнения договоренностей с главой... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:48
2023-07-11T13:49
безопасность
россия
белоруссия
ростов-на-дону
евгений пригожин
дмитрий песков
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него нет ничего, что он мог бы сказать по теме исполнения договоренностей с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. "Нет никаких новых элементов, которые я мог бы вам сообщить по этой теме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в силе ли та договоренность с Пригожиным, которая была достигнута 24 июня. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230710/putin-1883237514.html
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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безопасность, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, дмитрий песков, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Безопасность, Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Песков ответил на вопрос об исполнении договоренностей с Пригожиным

Песков заявил, что в ситуации с исполнением договоренностей с Пригожиным нет ничего нового

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него нет ничего, что он мог бы сказать по теме исполнения договоренностей с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
«
"Нет никаких новых элементов, которые я мог бы вам сообщить по этой теме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в силе ли та договоренность с Пригожиным, которая была достигнута 24 июня.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня
10 июля, 13:17
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию.
Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО
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БезопасностьРоссияБелоруссияРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинДмитрий ПесковВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежа
 
 
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