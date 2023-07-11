Киссинджер считает, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина
Киссинджер в беседе с пранкерами заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За подрывом газопроводов "Северный поток" стоит Украина, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами, которые представились Владимиром Зеленским.
Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров, которые от имени Зеленского поинтересовались у Киссинджера, кто стоит за атакой на "Северные потоки". "Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика", - заявил Киссинджер.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Ранее ряд западных СМИ, в том числе Wall Street Journal, сообщали, что ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне 2022 года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах. При этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.