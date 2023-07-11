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Киссинджер считает, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/potoki-1883440622.html
Киссинджер считает, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина
Киссинджер считает, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина - РИА Новости, 11.07.2023
Киссинджер считает, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина
За подрывом газопроводов "Северный поток" стоит Украина, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами, которые представились... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:20
2023-07-11T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
генри киссинджер
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За подрывом газопроводов "Северный поток" стоит Украина, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами, которые представились Владимиром Зеленским. Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров, которые от имени Зеленского поинтересовались у Киссинджера, кто стоит за атакой на "Северные потоки". "Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика", - заявил Киссинджер. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Ранее ряд западных СМИ, в том числе Wall Street Journal, сообщали, что ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне 2022 года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах. При этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230706/tsru-1882560747.html
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в мире, украина, сша, генри киссинджер, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Генри Киссинджер, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Киссинджер считает, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина

Киссинджер в беседе с пранкерами заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За подрывом газопроводов "Северный поток" стоит Украина, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами, которые представились Владимиром Зеленским.
Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров, которые от имени Зеленского поинтересовались у Киссинджера, кто стоит за атакой на "Северные потоки". "Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика", - заявил Киссинджер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В ожидании катастрофы: ЦРУ перевело стрелки на Зеленского
6 июля, 13:41
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Ранее ряд западных СМИ, в том числе Wall Street Journal, сообщали, что ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне 2022 года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах. При этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Председатель Совета управляющих Федеральным резервом США Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Глава ФРС США поделился с пранкерами неожиданной правдой о России
27 апреля, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАГенри КиссинджерСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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