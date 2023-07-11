https://ria.ru/20230711/potoki-1883440622.html

Киссинджер считает, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина

Киссинджер считает, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина - РИА Новости, 11.07.2023

Киссинджер считает, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина

За подрывом газопроводов "Северный поток" стоит Украина, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами, которые представились... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:20

2023-07-11T10:20

2023-07-11T10:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

генри киссинджер

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За подрывом газопроводов "Северный поток" стоит Украина, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами, которые представились Владимиром Зеленским. Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров, которые от имени Зеленского поинтересовались у Киссинджера, кто стоит за атакой на "Северные потоки". "Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика", - заявил Киссинджер. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Ранее ряд западных СМИ, в том числе Wall Street Journal, сообщали, что ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне 2022 года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах. При этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230706/tsru-1882560747.html

https://ria.ru/20230427/ssha-1868099669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, генри киссинджер, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"