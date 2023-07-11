https://ria.ru/20230711/popravka-1883448755.html

В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов

В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов - РИА Новости, 11.07.2023

В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов

Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку об аннулировании брака в случае, если один из супругов сменил пол. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:53

2023-07-11T10:53

2023-07-11T10:53

общество

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_766513450b7414cc780345e24e0e0256.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку об аннулировании брака в случае, если один из супругов сменил пол. "А также вследствие внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов", - сказано в тексте поправок. Изменения вносятся в Семейный кодекс в статью 16, где описаны условия прекращения брака. Также поправкой предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей. Законопроект был внесен в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.

https://ria.ru/20230707/operatsiya-1882838999.html

https://ria.ru/20230630/proekt-1881424798.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф