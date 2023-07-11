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В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов - РИА Новости, 11.07.2023
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10:53 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/popravka-1883448755.html
В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов
В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов - РИА Новости, 11.07.2023
В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов
Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку об аннулировании брака в случае, если один из супругов сменил пол. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:53
2023-07-11T10:53
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку об аннулировании брака в случае, если один из супругов сменил пол. "А также вследствие внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов", - сказано в тексте поправок. Изменения вносятся в Семейный кодекс в статью 16, где описаны условия прекращения брака. Также поправкой предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей. Законопроект был внесен в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов

Комитет ГД одобрил поправку об аннулировании брака из-за смены пола одного из супругов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку об аннулировании брака в случае, если один из супругов сменил пол.
«
"А также вследствие внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов", - сказано в тексте поправок.
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Изменения вносятся в Семейный кодекс в статью 16, где описаны условия прекращения брака.
Также поправкой предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.
Законопроект был внесен в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".
Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.
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