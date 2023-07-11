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В НАТО заявили, что окажут Молдавии помощь в сфере обороны - РИА Новости, 11.07.2023
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18:42 11.07.2023 (обновлено: 19:52 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/pomosch-1883597510.html
В НАТО заявили, что окажут Молдавии помощь в сфере обороны
В НАТО заявили, что окажут Молдавии помощь в сфере обороны - РИА Новости, 11.07.2023
В НАТО заявили, что окажут Молдавии помощь в сфере обороны
НАТО будет оказывать Молдавии практическую помощь в сфере обороны и безопасности, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:42
2023-07-11T19:52
в мире
молдавия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО будет оказывать Молдавии практическую помощь в сфере обороны и безопасности, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе."НАТО продолжит оказывать практическую помощь через увеличенный пакет по усилению оборонных возможностей, пока Молдавия работает над укреплением своих способностей в сфере безопасности и обороны и над модернизацией своих вооруженных сил", - сказано в документе.В коммюнике отмечается, что НАТО увеличивает политическую и практическую помощь для усиления устойчивости Молдавии и поддержания её политической независимости в свете ухудшающейся ситуации. Альянс также намерен поддерживать Молдавию в процессе евроинтеграции, говорится в документе.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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в мире, молдавия, нато
В мире, Молдавия, НАТО
В НАТО заявили, что окажут Молдавии помощь в сфере обороны

Страны НАТО заявили, что окажут Молдавии практическую помощь в сфере обороны

© AP Photo / Yves HermanСотрудник службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе
Сотрудник службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Сотрудник службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО будет оказывать Молдавии практическую помощь в сфере обороны и безопасности, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе.
"НАТО продолжит оказывать практическую помощь через увеличенный пакет по усилению оборонных возможностей, пока Молдавия работает над укреплением своих способностей в сфере безопасности и обороны и над модернизацией своих вооруженных сил", - сказано в документе.
В коммюнике отмечается, что НАТО увеличивает политическую и практическую помощь для усиления устойчивости Молдавии и поддержания её политической независимости в свете ухудшающейся ситуации. Альянс также намерен поддерживать Молдавию в процессе евроинтеграции, говорится в документе.
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