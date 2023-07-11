https://ria.ru/20230711/pomosch-1883524622.html
Лискинские власти передали в зону СВО маскировочные тенты и халаты
Лискинские власти передали в зону СВО маскировочные тенты и халаты - РИА Новости, 11.07.2023
Лискинские власти передали в зону СВО маскировочные тенты и халаты
Власти Лискинского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО маскировочные тенты и халаты, а также сделанные местными жителями консервы,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:38
2023-07-11T14:38
2023-07-11T14:38
надежные люди
лискинский район
воронежская область
лиски
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО маскировочные тенты и халаты, а также сделанные местными жителями консервы, сообщила во вторник райадминистрация. Как информирует райадминистрация, 35-й гуманитарный груз был отправлен в зону проведения специальной военной операции 10 июля в рамках патриотической акции "Работайте, братья! Лискинский район с Вами!" "В эту партию гуманитарной помощи вошли маскировочные тенты и халаты с повышенными камуфляжными свойствами. На этот раз военнослужащие из двух воинских подразделений сами приехали забрать груз, а волонтерская группа "Звезда" взяла на себя доставку спецсредств в Кременской район", - говорится в сообщении. Администрация отметила, что в формировании гуманитарной помощи приняла участие семья Бердниковых из города Лиски. Супруги Алексей и Ольга передали бойцам консервы собственного производства. "Готовить для наших бойцов – нам только в радость. Очень хочется поддержать каждого, поэтому в следующей отправке груза мы обязательно примем участие", - приводят слова супругов власти района.
https://ria.ru/20230706/pomosch-1882517339.html
лискинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лискинский район, воронежская область, лиски, безопасность
Надежные люди, Лискинский район, Воронежская область, Лиски, Безопасность
Лискинские власти передали в зону СВО маскировочные тенты и халаты
Лискинский район Воронежской области передал в зону СВО маскировочные тенты и халаты
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО маскировочные тенты и халаты, а также сделанные местными жителями консервы, сообщила во вторник райадминистрация.
Как информирует райадминистрация, 35-й гуманитарный груз был отправлен в зону проведения специальной военной операции 10 июля в рамках патриотической акции "Работайте, братья! Лискинский район с Вами!"
«
"В эту партию гуманитарной помощи вошли маскировочные тенты и халаты с повышенными камуфляжными свойствами. На этот раз военнослужащие из двух воинских подразделений сами приехали забрать груз, а волонтерская группа "Звезда" взяла на себя доставку спецсредств в Кременской район", - говорится в сообщении.
Администрация отметила, что в формировании гуманитарной помощи приняла участие семья Бердниковых из города Лиски
. Супруги Алексей и Ольга передали бойцам консервы собственного производства.
"Готовить для наших бойцов – нам только в радость. Очень хочется поддержать каждого, поэтому в следующей отправке груза мы обязательно примем участие", - приводят слова супругов власти района.
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