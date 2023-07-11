https://ria.ru/20230711/pomosch-1883524622.html

Лискинские власти передали в зону СВО маскировочные тенты и халаты

Лискинские власти передали в зону СВО маскировочные тенты и халаты - РИА Новости, 11.07.2023

Лискинские власти передали в зону СВО маскировочные тенты и халаты

Власти Лискинского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО маскировочные тенты и халаты, а также сделанные местными жителями консервы,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:38

2023-07-11T14:38

2023-07-11T14:38

надежные люди

лискинский район

воронежская область

лиски

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Власти Лискинского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО маскировочные тенты и халаты, а также сделанные местными жителями консервы, сообщила во вторник райадминистрация. Как информирует райадминистрация, 35-й гуманитарный груз был отправлен в зону проведения специальной военной операции 10 июля в рамках патриотической акции "Работайте, братья! Лискинский район с Вами!" "В эту партию гуманитарной помощи вошли маскировочные тенты и халаты с повышенными камуфляжными свойствами. На этот раз военнослужащие из двух воинских подразделений сами приехали забрать груз, а волонтерская группа "Звезда" взяла на себя доставку спецсредств в Кременской район", - говорится в сообщении. Администрация отметила, что в формировании гуманитарной помощи приняла участие семья Бердниковых из города Лиски. Супруги Алексей и Ольга передали бойцам консервы собственного производства. "Готовить для наших бойцов – нам только в радость. Очень хочется поддержать каждого, поэтому в следующей отправке груза мы обязательно примем участие", - приводят слова супругов власти района.

https://ria.ru/20230706/pomosch-1882517339.html

лискинский район

воронежская область

лиски

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лискинский район, воронежская область, лиски, безопасность