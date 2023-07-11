https://ria.ru/20230711/pomosch-1883504197.html

Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5

Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5 - РИА Новости, 11.07.2023

Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5

Берлин в рамках нового пакета "военной помощи" поставит Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:14

2023-07-11T13:14

2023-07-11T13:40

специальная военная операция на украине

германия

киев

берлин (город)

нато

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Берлин в рамках нового пакета "военной помощи" поставит Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5, говорится в заявлении министерства обороны Германии."Сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии подготовило очередной комплексный пакет поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства Германии.Новый пакет, который по месту проведения саммита НАТО назвали "Вильнюсским", включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5. Также Киеву будут поставлены пять ремонтно-эвакуационных бронемашины, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч единиц дымовых снарядов калибра 155-мм, средства для разминирования.Помимо всего прочего, Берлин включил в пакет комплекс средств борьбы с беспилотниками, а также комплекс средств ближней разведки на базе немецкого БПЛА LUNA.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

германия

киев

берлин (город)

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германия, киев, берлин (город), нато, вооруженные силы украины