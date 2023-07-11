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Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5 - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 11.07.2023 (обновлено: 13:40 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/pomosch-1883504197.html
Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5
Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5 - РИА Новости, 11.07.2023
Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5
Берлин в рамках нового пакета "военной помощи" поставит Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:14
2023-07-11T13:40
специальная военная операция на украине
германия
киев
берлин (город)
нато
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Берлин в рамках нового пакета "военной помощи" поставит Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5, говорится в заявлении министерства обороны Германии."Сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии подготовило очередной комплексный пакет поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства Германии.Новый пакет, который по месту проведения саммита НАТО назвали "Вильнюсским", включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5. Также Киеву будут поставлены пять ремонтно-эвакуационных бронемашины, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч единиц дымовых снарядов калибра 155-мм, средства для разминирования.Помимо всего прочего, Берлин включил в пакет комплекс средств борьбы с беспилотниками, а также комплекс средств ближней разведки на базе немецкого БПЛА LUNA.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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германия, киев, берлин (город), нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Киев, Берлин (город), НАТО, Вооруженные силы Украины
Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5

Германия передаст Украине две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 Leopard 1A5

© Фото : Marco DorowНемецкая боевая машина пехоты "Marder"
Немецкая боевая машина пехоты Marder - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Marco Dorow
Немецкая боевая машина пехоты "Marder". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Берлин в рамках нового пакета "военной помощи" поставит Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5, говорится в заявлении министерства обороны Германии.
"Сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии подготовило очередной комплексный пакет поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства Германии.
Новый пакет, который по месту проведения саммита НАТО назвали "Вильнюсским", включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5. Также Киеву будут поставлены пять ремонтно-эвакуационных бронемашины, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч единиц дымовых снарядов калибра 155-мм, средства для разминирования.
Помимо всего прочего, Берлин включил в пакет комплекс средств борьбы с беспилотниками, а также комплекс средств ближней разведки на базе немецкого БПЛА LUNA.
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияКиевБерлин (город)НАТОВооруженные силы Украины
 
 
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