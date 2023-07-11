https://ria.ru/20230711/pomosch-1883504197.html
Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5
Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5 - РИА Новости, 11.07.2023
Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5
Берлин в рамках нового пакета "военной помощи" поставит Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:14
2023-07-11T13:14
2023-07-11T13:40
специальная военная операция на украине
германия
киев
берлин (город)
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843480685_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_24da924361624e11d8c62254d129323e.jpg
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Берлин в рамках нового пакета "военной помощи" поставит Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5, говорится в заявлении министерства обороны Германии."Сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии подготовило очередной комплексный пакет поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства Германии.Новый пакет, который по месту проведения саммита НАТО назвали "Вильнюсским", включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1 A5. Также Киеву будут поставлены пять ремонтно-эвакуационных бронемашины, 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч единиц дымовых снарядов калибра 155-мм, средства для разминирования.Помимо всего прочего, Берлин включил в пакет комплекс средств борьбы с беспилотниками, а также комплекс средств ближней разведки на базе немецкого БПЛА LUNA.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
германия
киев
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843480685_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_9b9cac6fe78be4fa40f0e13cd52c2c9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, киев, берлин (город), нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Киев, Берлин (город), НАТО, Вооруженные силы Украины
Германия поставит Украине 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5
Германия передаст Украине две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 Leopard 1A5