https://ria.ru/20230711/pomosch-1883501086.html

Шольц подтвердил, что Германия готовит новый пакет помощи Украине

Шольц подтвердил, что Германия готовит новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 11.07.2023

Шольц подтвердил, что Германия готовит новый пакет помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ готовит новый пакет военной помощи Украине объемом в 700 миллионов евро. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:04

2023-07-11T13:04

2023-07-11T13:19

специальная военная операция на украине

германия

украина

олаф шольц

сергей лавров

россия

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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ готовит новый пакет военной помощи Украине объемом в 700 миллионов евро.Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия намерена после саммита НАТО предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом в 600 миллионов евро."Прямо сейчас сформирован новый пакет (помощи Украине - ред.) в размере около 700 миллионов евро. Это позволяет нам оказывать дальнейшую поддержку Украине", - сказал Шольц журналистам на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция общения со СМИ велась в прямом эфире альянса на канале YouTube.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".В Вильнюсе 11-12 июля проходит саммит НАТО, который должен собрать лидеров всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20230711/rakety-1883481030.html

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германия, украина, олаф шольц, сергей лавров, россия