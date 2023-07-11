Рейтинг@Mail.ru
Шольц подтвердил, что Германия готовит новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 11.07.2023 (обновлено: 13:19 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/pomosch-1883501086.html
Шольц подтвердил, что Германия готовит новый пакет помощи Украине
Шольц подтвердил, что Германия готовит новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Шольц подтвердил, что Германия готовит новый пакет помощи Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ готовит новый пакет военной помощи Украине объемом в 700 миллионов евро. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:04
2023-07-11T13:19
специальная военная операция на украине
германия
украина
олаф шольц
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847554561_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_249da35bcb5cec197dace4926a9128e3.jpg
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ готовит новый пакет военной помощи Украине объемом в 700 миллионов евро.Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия намерена после саммита НАТО предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом в 600 миллионов евро."Прямо сейчас сформирован новый пакет (помощи Украине - ред.) в размере около 700 миллионов евро. Это позволяет нам оказывать дальнейшую поддержку Украине", - сказал Шольц журналистам на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция общения со СМИ велась в прямом эфире альянса на канале YouTube.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".В Вильнюсе 11-12 июля проходит саммит НАТО, который должен собрать лидеров всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230711/rakety-1883481030.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847554561_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cab75d6b18a081f431012f7f6cac6699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, украина, олаф шольц, сергей лавров, россия
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Россия
Шольц подтвердил, что Германия готовит новый пакет помощи Украине

Канцлер Шольц подтвердил, что Германия готовит пакет помощи Украине на 700 миллионов евро

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ готовит новый пакет военной помощи Украине объемом в 700 миллионов евро.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия намерена после саммита НАТО предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом в 600 миллионов евро.
"Прямо сейчас сформирован новый пакет (помощи Украине - ред.) в размере около 700 миллионов евро. Это позволяет нам оказывать дальнейшую поддержку Украине", - сказал Шольц журналистам на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция общения со СМИ велась в прямом эфире альянса на канале YouTube.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
В Вильнюсе 11-12 июля проходит саммит НАТО, который должен собрать лидеров всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
Вчера, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаОлаф ШольцСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала