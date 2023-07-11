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НАТО под угрозой. В США испугались опрометчивого шага Польши на Украине
НАТО под угрозой. В США испугались опрометчивого шага Польши на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО под угрозой. В США испугались опрометчивого шага Польши на Украине
Если Польша решит ввести свои войска на Украину, это поставит безопасность Североатлантического альянса под угрозу, предупредил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:53
2023-07-11T17:53
2023-07-11T21:21
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Если Польша решит ввести свои войска на Украину, это поставит безопасность Североатлантического альянса под угрозу, предупредил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В Польше очень много людей, как и в Латвии, мечтают о возрождении Речи Посполитой. <…> Проблема заключается в том, что <…> если они пойдут на Украину, то это станет троянским конем для НАТО", — отметил он.По словам полковника, в случае подобного сценария Россия будет иметь право расценивать их действия как операцию НАТО. Макгрегор уверен, что военный блок должен приложить максимум усилий, чтобы не позволить союзникам пойти на такой шаг.Кроме того, спикер считает, что Польша может рассматривать варианты вторжения на территорию соседнего государства только после выхода из альянса, чтобы не ставить безопасность стран-членов под угрозу. Это связано с тем, что НАТО элементарно не готова для ведения войны такого масштаба, резюмировал офицер.
https://ria.ru/20230711/nato-1883526833.html
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в мире, польша, украина, латвия, нато, пентагон
В мире, Польша, Украина, Латвия, НАТО, Пентагон
НАТО под угрозой. В США испугались опрометчивого шага Польши на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: вторжение Польши на Украину поставило бы НАТО под угрозу