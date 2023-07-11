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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.07.2023
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08:07 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/pogoda-1883425328.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.07.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, небольшие дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T08:07
2023-07-11T08:07
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, небольшие дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая холодная часть ушедшего циклона. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье от плюс 14 до плюс 19 градусов", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: небольшие дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник

© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, небольшие дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая холодная часть ушедшего циклона. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье от плюс 14 до плюс 19 градусов", - сказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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