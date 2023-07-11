https://ria.ru/20230711/pogoda-1883425328.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 11.07.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, небольшие дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T08:07

2023-07-11T08:07

2023-07-11T08:07

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, небольшие дожди и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая холодная часть ушедшего циклона. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье от плюс 14 до плюс 19 градусов", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230707/volny-1882767554.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода