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ФПК прокомментировала ситуацию с овербукингом в поезде из Абхазии - РИА Новости, 11.07.2023
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Туризм
 
19:02 11.07.2023 (обновлено: 19:03 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/poezda-1883602595.html
ФПК прокомментировала ситуацию с овербукингом в поезде из Абхазии
ФПК прокомментировала ситуацию с овербукингом в поезде из Абхазии - РИА Новости, 11.07.2023
ФПК прокомментировала ситуацию с овербукингом в поезде из Абхазии
В СМИ появилась информация о жалобах пассажиров на то, что на поезд Сухум — Санкт-Петербург было продано по несколько билетов на одно место, в Федеральной... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:02
2023-07-11T19:03
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
сухум
санкт-петербург
гагра
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В СМИ появилась информация о жалобах пассажиров на то, что на поезд Сухум — Санкт-Петербург было продано по несколько билетов на одно место, в Федеральной пассажирской компании (дочернее предприятие РЖД) разъяснили ситуацию."В связи с форс-мажорными обстоятельствами из-за неблагоприятных погодных условий на территории Республики Абхазия было остановлено движение поездов на участке Сухум — Гагры, – сообщили РИА Новости в ФПК. – Для организации вывоза пассажиров из Абхазии были предприняты все имеющиеся возможности и задействованы все свободные мощности".Там пояснили, что на станцию Цандрипш под поезд № 480 сообщением Сухум — Санкт-Петербург с территории России был отправлен специальный резервный состав, количество свободных мест в котором превышало число проданных билетов. "Таким образом, все пассажиры гарантированно были обеспечены местами", – уточнили в ФПК.Проблему с билетами там объяснили тем, что под посадку для пассажиров плацкартных вагонов, в том числе, были поданы СВ и купе, и пришлось вынужденно изменить схему рассадки. "Люди размещались в свободном порядке, независимо от указанных в билетах местах. Затруднения оперативно решались поездной бригадой после посадки", – добавили в компании."Мы приносим извинения пассажирам и просим принять во внимание чрезвычайные обстоятельства произошедшего", – резюмировали в ФПК и пообещали, что всем пассажирам поезда будут начислены 7000 баллов программы лояльности "РЖД Бонус".
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сухум
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туризм, новости - туризм, туристы, сухум, санкт-петербург, гагра, федеральная пассажирская компания
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сухум, Санкт-Петербург, Гагра, Федеральная пассажирская компания
ФПК прокомментировала ситуацию с овербукингом в поезде из Абхазии

ФПК: проблемы с местами на поезде из Сухума в Петербург связаны с заменой состава

© Фото : пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Пассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В СМИ появилась информация о жалобах пассажиров на то, что на поезд Сухум — Санкт-Петербург было продано по несколько билетов на одно место, в Федеральной пассажирской компании (дочернее предприятие РЖД) разъяснили ситуацию.
"В связи с форс-мажорными обстоятельствами из-за неблагоприятных погодных условий на территории Республики Абхазия было остановлено движение поездов на участке Сухум — Гагры, – сообщили РИА Новости в ФПК. – Для организации вывоза пассажиров из Абхазии были предприняты все имеющиеся возможности и задействованы все свободные мощности".
Там пояснили, что на станцию Цандрипш под поезд № 480 сообщением Сухум — Санкт-Петербург с территории России был отправлен специальный резервный состав, количество свободных мест в котором превышало число проданных билетов. "Таким образом, все пассажиры гарантированно были обеспечены местами", – уточнили в ФПК.
Проблему с билетами там объяснили тем, что под посадку для пассажиров плацкартных вагонов, в том числе, были поданы СВ и купе, и пришлось вынужденно изменить схему рассадки. "Люди размещались в свободном порядке, независимо от указанных в билетах местах. Затруднения оперативно решались поездной бригадой после посадки", – добавили в компании.
"Мы приносим извинения пассажирам и просим принять во внимание чрезвычайные обстоятельства произошедшего", – резюмировали в ФПК и пообещали, что всем пассажирам поезда будут начислены 7000 баллов программы лояльности "РЖД Бонус".
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