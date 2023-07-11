https://ria.ru/20230711/poezda-1883602595.html

ФПК прокомментировала ситуацию с овербукингом в поезде из Абхазии

ФПК прокомментировала ситуацию с овербукингом в поезде из Абхазии - РИА Новости, 11.07.2023

ФПК прокомментировала ситуацию с овербукингом в поезде из Абхазии

В СМИ появилась информация о жалобах пассажиров на то, что на поезд Сухум — Санкт-Петербург было продано по несколько билетов на одно место, в Федеральной... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:02

2023-07-11T19:02

2023-07-11T19:03

туризм

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федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В СМИ появилась информация о жалобах пассажиров на то, что на поезд Сухум — Санкт-Петербург было продано по несколько билетов на одно место, в Федеральной пассажирской компании (дочернее предприятие РЖД) разъяснили ситуацию."В связи с форс-мажорными обстоятельствами из-за неблагоприятных погодных условий на территории Республики Абхазия было остановлено движение поездов на участке Сухум — Гагры, – сообщили РИА Новости в ФПК. – Для организации вывоза пассажиров из Абхазии были предприняты все имеющиеся возможности и задействованы все свободные мощности".Там пояснили, что на станцию Цандрипш под поезд № 480 сообщением Сухум — Санкт-Петербург с территории России был отправлен специальный резервный состав, количество свободных мест в котором превышало число проданных билетов. "Таким образом, все пассажиры гарантированно были обеспечены местами", – уточнили в ФПК.Проблему с билетами там объяснили тем, что под посадку для пассажиров плацкартных вагонов, в том числе, были поданы СВ и купе, и пришлось вынужденно изменить схему рассадки. "Люди размещались в свободном порядке, независимо от указанных в билетах местах. Затруднения оперативно решались поездной бригадой после посадки", – добавили в компании."Мы приносим извинения пассажирам и просим принять во внимание чрезвычайные обстоятельства произошедшего", – резюмировали в ФПК и пообещали, что всем пассажирам поезда будут начислены 7000 баллов программы лояльности "РЖД Бонус".

https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883319789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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