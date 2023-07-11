https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883580350.html

Норвегия выделит средства на поддержку Украины

Норвегия выделит средства на поддержку Украины - РИА Новости, 11.07.2023

Норвегия выделит средства на поддержку Украины

Норвегия выделит дополнительные 2,5 миллиарда крон (240 миллионов долларов) на военную поддержку Украины, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:41

2023-07-11T17:41

2023-07-11T17:41

специальная военная операция на украине

украина

норвегия

россия

сергей лавров

нато

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ЦЮРИХ, 11 июл - РИА Новости. Норвегия выделит дополнительные 2,5 миллиарда крон (240 миллионов долларов) на военную поддержку Украины, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. "Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украины на 2,5 миллиарда норвежских крон до общей суммы 10 миллиарда норвежских крон (около 950 миллионов долларов – ред.) на 2023 год", - приводятся слова премьер-министра на сайте правительства Норвегии. Кроме того, в этом году Осло направит Киеву около 30 миллионов долларов в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО. "Это является четким свидетельством нашей долгосрочной поддержки усилий Украины по проведению реформ и будет способствовать сближению Украины с Североатлантическим союзом", - сказал Стёре. В феврале этого года норвежский парламент подавляющим большинством голосов достиг согласия по вопросу многолетней программы по поддержке Украины на сумму 75 миллиардов норвежских крон (около 7,4 миллиарда долларов США). Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882805912.html

https://ria.ru/20230711/scalp-1883525557.html

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норвегия

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украина, норвегия, россия, сергей лавров, нато