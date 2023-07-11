Рейтинг@Mail.ru
Норвегия выделит средства на поддержку Украины - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883580350.html
Норвегия выделит средства на поддержку Украины
Норвегия выделит средства на поддержку Украины - РИА Новости, 11.07.2023
Норвегия выделит средства на поддержку Украины
Норвегия выделит дополнительные 2,5 миллиарда крон (240 миллионов долларов) на военную поддержку Украины, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:41
2023-07-11T17:41
специальная военная операция на украине
украина
норвегия
россия
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
ЦЮРИХ, 11 июл - РИА Новости. Норвегия выделит дополнительные 2,5 миллиарда крон (240 миллионов долларов) на военную поддержку Украины, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. "Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украины на 2,5 миллиарда норвежских крон до общей суммы 10 миллиарда норвежских крон (около 950 миллионов долларов – ред.) на 2023 год", - приводятся слова премьер-министра на сайте правительства Норвегии. Кроме того, в этом году Осло направит Киеву около 30 миллионов долларов в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО. "Это является четким свидетельством нашей долгосрочной поддержки усилий Украины по проведению реформ и будет способствовать сближению Украины с Североатлантическим союзом", - сказал Стёре. В феврале этого года норвежский парламент подавляющим большинством голосов достиг согласия по вопросу многолетней программы по поддержке Украины на сумму 75 миллиардов норвежских крон (около 7,4 миллиарда долларов США). Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882805912.html
https://ria.ru/20230711/scalp-1883525557.html
украина
норвегия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, норвегия, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Норвегия, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Норвегия выделит средства на поддержку Украины

Норвегия выделит дополнительно 240 миллионов долларов на военную поддержку Украины

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 11 июл - РИА Новости. Норвегия выделит дополнительные 2,5 миллиарда крон (240 миллионов долларов) на военную поддержку Украины, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.
"Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и оборудовании. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украины на 2,5 миллиарда норвежских крон до общей суммы 10 миллиарда норвежских крон (около 950 миллионов долларов – ред.) на 2023 год", - приводятся слова премьер-министра на сайте правительства Норвегии.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В Берлине исключили возможность передачи кассетных боеприпасов Киеву
7 июля, 14:48
Кроме того, в этом году Осло направит Киеву около 30 миллионов долларов в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО.
"Это является четким свидетельством нашей долгосрочной поддержки усилий Украины по проведению реформ и будет способствовать сближению Украины с Североатлантическим союзом", - сказал Стёре.
В феврале этого года норвежский парламент подавляющим большинством голосов достиг согласия по вопросу многолетней программы по поддержке Украины на сумму 75 миллиардов норвежских крон (около 7,4 миллиарда долларов США).
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Французские ракеты дальнего действия уже находятся на Украине, пишут СМИ
Вчера, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНорвегияРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала