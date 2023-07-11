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Компания из Подмосковья наладит экспорт детских площадок на Ближний Восток
Компания из Подмосковья наладит экспорт детских площадок на Ближний Восток - РИА Новости, 11.07.2023
Компания из Подмосковья наладит экспорт детских площадок на Ближний Восток
Компания по производству детских игровых площадок "Лебер" расширит свое производство в Московской области и наладит экспорт товаров на Ближний Восток. Об этом... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:09
2023-07-11T16:09
2023-07-11T16:09
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.Компания по производству детских игровых площадок "Лебер" расширит свое производство в Московской области и наладит экспорт товаров на Ближний Восток. Об этом рассказала зампредседателя правительства региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360".Отмечается, что власти Подмосковья направили более 500 млн рублей на расширение производства, это также поспособствует созданию 250 новых рабочих мест.По словам председателя совета директоров компании Артема Сорокина, "Лебер" старается делать свои площадки познавательными и интерактивными, их аналогов нет в России. Через игру на таких площадках дети узнают, как работает аэродинамика и из чего формируется звук.
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РИА Новости
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РИА Новости
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