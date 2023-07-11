https://ria.ru/20230711/peregovory-1883525060.html

Матвиенко рассказала о прошедших переговорах с Китаем

Матвиенко рассказала о прошедших переговорах с Китаем - РИА Новости, 11.07.2023

Матвиенко рассказала о прошедших переговорах с Китаем

Российская сторона обсуждала с Китаем ситуацию на Украине в ходе переговоров, заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:40

2023-07-11T14:40

2023-07-11T14:40

китай

украина

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Российская сторона обсуждала с Китаем ситуацию на Украине в ходе переговоров, заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Да, безусловно, тема Украины обсуждалась. Я ещё раз подтвердила, что мы с пониманием и признательностью относимся к позиции Китая по Украине", - заявила Матвиенко. Она отметила, что Россия ценит миротворческие усилия Китая и отмечает схожесть положений китайского документа по мирному урегулированию конфликта на Украине со своими подходами к его разрешению. Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.

https://ria.ru/20230710/ukraina-1883206419.html

китай

украина

россия

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китай, украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, всекитайское собрание народных представителей