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Матвиенко рассказала о прошедших переговорах с Китаем - РИА Новости, 11.07.2023
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14:40 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/peregovory-1883525060.html
Матвиенко рассказала о прошедших переговорах с Китаем
Матвиенко рассказала о прошедших переговорах с Китаем - РИА Новости, 11.07.2023
Матвиенко рассказала о прошедших переговорах с Китаем
Российская сторона обсуждала с Китаем ситуацию на Украине в ходе переговоров, заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:40
2023-07-11T14:40
китай
украина
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Российская сторона обсуждала с Китаем ситуацию на Украине в ходе переговоров, заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Да, безусловно, тема Украины обсуждалась. Я ещё раз подтвердила, что мы с пониманием и признательностью относимся к позиции Китая по Украине", - заявила Матвиенко. Она отметила, что Россия ценит миротворческие усилия Китая и отмечает схожесть положений китайского документа по мирному урегулированию конфликта на Украине со своими подходами к его разрешению. Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883206419.html
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китай, украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, всекитайское собрание народных представителей
Китай, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Всекитайское собрание народных представителей
Матвиенко рассказала о прошедших переговорах с Китаем

Матвиенко: российская сторона в ходе переговоров с Китаем обсуждала ситуацию на Украине

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Российская сторона обсуждала с Китаем ситуацию на Украине в ходе переговоров, заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Да, безусловно, тема Украины обсуждалась. Я ещё раз подтвердила, что мы с пониманием и признательностью относимся к позиции Китая по Украине", - заявила Матвиенко.
Она отметила, что Россия ценит миротворческие усилия Китая и отмечает схожесть положений китайского документа по мирному урегулированию конфликта на Украине со своими подходами к его разрешению.
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Глава делегации в Вене назвал переговоры по Украине невозможными
10 июля, 10:56
 
КитайУкраинаРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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