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В Оренбургской области ищут виновных в массовом отравлении в детсадах
В Оренбургской области ищут виновных в массовом отравлении в детсадах - РИА Новости, 11.07.2023
В Оренбургской области ищут виновных в массовом отравлении в детсадах
Следственные органы организовали проверку после массового отравления воспитанников детских садов в Орске, чтобы установить виновных, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:04
2023-07-11T23:04
2023-07-11T23:04
происшествия
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оренбургская область
россия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 11 июл - РИА Новости. Следственные органы организовали проверку после массового отравления воспитанников детских садов в Орске, чтобы установить виновных, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области. Ранее областной минздрав сообщал, что у детей, посещавших несколько детских садов Орска, наблюдается рвота. Пострадавших осматривают инфекционисты. В городе усилили работу медслужбы, приготовили койки для возможной госпитализации детей. На место выехала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, чтобы провести оперативное совещание по анализу ситуации. Областная прокуратура выясняет, чем кормили воспитанников в детских садах города. Следователи СК тоже подключились к проверке. "В настоящее время на место происшествия выехали руководитель и следователи следственного отдела по городу Орск, следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются лица, допустившие наступление указанных негативных последствий", - говорится в сообщении СУСК. Ведомство не уточняет число отравившихся детей.
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происшествия, орск, оренбургская область, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Россия, Здоровье - Общество, Следственный комитет России (СК РФ)
В Оренбургской области ищут виновных в массовом отравлении в детсадах
В Орске в Оренбургской области следователи ищут виновных в массовом отравлении детей
УФА, 11 июл - РИА Новости.
Следственные органы организовали проверку после массового отравления воспитанников детских садов в Орске, чтобы установить виновных, сообщает СУСК
РФ по Оренбургской области.
Ранее областной минздрав сообщал, что у детей, посещавших несколько детских садов Орска, наблюдается рвота. Пострадавших осматривают инфекционисты. В городе усилили работу медслужбы, приготовили койки для возможной госпитализации детей. На место выехала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, чтобы провести оперативное совещание по анализу ситуации. Областная прокуратура выясняет, чем кормили воспитанников в детских садах города.
Следователи СК
тоже подключились к проверке.
"В настоящее время на место происшествия выехали руководитель и следователи следственного отдела по городу Орск, следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются лица, допустившие наступление указанных негативных последствий", - говорится в сообщении СУСК.
Ведомство не уточняет число отравившихся детей.
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