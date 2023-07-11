https://ria.ru/20230711/otravlenie-1883624473.html
В детских садах в оренбургском Орске массово отравились дети
В детских садах в оренбургском Орске массово отравились дети - РИА Новости, 11.07.2023
В детских садах в оренбургском Орске массово отравились дети
Рвота появилась вечером во вторник у воспитанников нескольких детских садов в оренбургском Орске, медики их осматривают, сообщили в Минздраве Оренбургской... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T21:11
2023-07-11T21:11
2023-07-11T21:11
орск
оренбургская область
здоровье - общество
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УФА, 11 июл - РИА Новости. Рвота появилась вечером во вторник у воспитанников нескольких детских садов в оренбургском Орске, медики их осматривают, сообщили в Минздраве Оренбургской области. "После 20.00 часов (18.00 мск) имеются обращения в службу скорой помощи по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений города Орска. В настоящий момент сотрудники скорой помощи, педиатры городской детской больницы и инфекционисты осматривают детей",- говорится в сообщении. Отмечается, что вся медицинская служба Орска усилена, приготовлены койки для возможной госпитализации детей. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова выехала в Орск вместе со специалистами областной инфекционной больницы. "Через два часа в Орске состоится оперативный медицинский штаб по анализу ситуации. Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме. Ситуация находится на контроле губернатора Оренбургской области Дениса Паслера", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
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орск, оренбургская область, здоровье - общество, денис паслер, общество
Орск, Оренбургская область, Здоровье - Общество, Денис Паслер, Общество
В детских садах в оренбургском Орске массово отравились дети
Минздрав области: в детских садах в оренбургском Орске массово отравились дети