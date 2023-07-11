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"Осталось только это". В США сообщили Украине грустную новость об оружии - РИА Новости, 11.07.2023
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05:20 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ostatki-1883419158.html
"Осталось только это". В США сообщили Украине грустную новость об оружии
"Осталось только это". В США сообщили Украине грустную новость об оружии - РИА Новости, 11.07.2023
"Осталось только это". В США сообщили Украине грустную новость об оружии
Президент США Джо Байден решил отправить Киеву кассетные боеприпасы из-за истощения собственных запасов оружия, заявил подполковник американской армии в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T05:20
2023-07-11T05:20
в мире
сша
украина
джо байден
пентагон
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил отправить Киеву кассетные боеприпасы из-за истощения собственных запасов оружия, заявил подполковник американской армии в отставке Дарин Гауб в интервью Fox News."Мои источники сообщили, что нам потребуется от 10 до 15 лет, чтобы восстановить все, что мы туда отправили", — отметил он.По его словам, запасы американского оружия находятся на "опасно низком уровне". Именно поэтому президент США решился на отправку кассетных снарядов Украине, рассказал Гауб."Байден руководствовался тем, что у нас осталось для них только это", — добавил офицер.На прошлой неделе Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
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в мире, сша, украина, джо байден, пентагон
В мире, США, Украина, Джо Байден, Пентагон
"Осталось только это". В США сообщили Украине грустную новость об оружии

Американский офицер Гауб заявил, что в США остались для Киева только кассетные боеприпасы

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил отправить Киеву кассетные боеприпасы из-за истощения собственных запасов оружия, заявил подполковник американской армии в отставке Дарин Гауб в интервью Fox News.
"Мои источники сообщили, что нам потребуется от 10 до 15 лет, чтобы восстановить все, что мы туда отправили", — отметил он.
По его словам, запасы американского оружия находятся на "опасно низком уровне". Именно поэтому президент США решился на отправку кассетных снарядов Украине, рассказал Гауб.
«
"Байден руководствовался тем, что у нас осталось для них только это", — добавил офицер.
На прошлой неделе Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
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В миреСШАУкраинаДжо БайденПентагон
 
 
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