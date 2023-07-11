https://ria.ru/20230711/ostatki-1883419158.html
"Осталось только это". В США сообщили Украине грустную новость об оружии
"Осталось только это". В США сообщили Украине грустную новость об оружии - РИА Новости, 11.07.2023
"Осталось только это". В США сообщили Украине грустную новость об оружии
Президент США Джо Байден решил отправить Киеву кассетные боеприпасы из-за истощения собственных запасов оружия, заявил подполковник американской армии в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T05:20
2023-07-11T05:20
2023-07-11T05:20
в мире
сша
украина
джо байден
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил отправить Киеву кассетные боеприпасы из-за истощения собственных запасов оружия, заявил подполковник американской армии в отставке Дарин Гауб в интервью Fox News."Мои источники сообщили, что нам потребуется от 10 до 15 лет, чтобы восстановить все, что мы туда отправили", — отметил он.По его словам, запасы американского оружия находятся на "опасно низком уровне". Именно поэтому президент США решился на отправку кассетных снарядов Украине, рассказал Гауб."Байден руководствовался тем, что у нас осталось для них только это", — добавил офицер.На прошлой неделе Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
https://ria.ru/20230711/stavka-1883411355.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_590:0:3072:1862_1920x0_80_0_0_aad031c13d1dde87fd26f5ffa154c98e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джо байден, пентагон
В мире, США, Украина, Джо Байден, Пентагон
"Осталось только это". В США сообщили Украине грустную новость об оружии
Американский офицер Гауб заявил, что в США остались для Киева только кассетные боеприпасы