https://ria.ru/20230711/ostatki-1883419158.html

"Осталось только это". В США сообщили Украине грустную новость об оружии

"Осталось только это". В США сообщили Украине грустную новость об оружии - РИА Новости, 11.07.2023

"Осталось только это". В США сообщили Украине грустную новость об оружии

Президент США Джо Байден решил отправить Киеву кассетные боеприпасы из-за истощения собственных запасов оружия, заявил подполковник американской армии в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T05:20

2023-07-11T05:20

2023-07-11T05:20

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сша

украина

джо байден

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил отправить Киеву кассетные боеприпасы из-за истощения собственных запасов оружия, заявил подполковник американской армии в отставке Дарин Гауб в интервью Fox News."Мои источники сообщили, что нам потребуется от 10 до 15 лет, чтобы восстановить все, что мы туда отправили", — отметил он.По его словам, запасы американского оружия находятся на "опасно низком уровне". Именно поэтому президент США решился на отправку кассетных снарядов Украине, рассказал Гауб."Байден руководствовался тем, что у нас осталось для них только это", — добавил офицер.На прошлой неделе Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.

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Максим Горбачев

в мире, сша, украина, джо байден, пентагон