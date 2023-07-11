https://ria.ru/20230711/osetiya-1883453742.html
В МЧС сообщили новые подробности о туристах, пострадавших в Северной Осетии
В МЧС сообщили новые подробности о туристах, пострадавших в Северной Осетии - РИА Новости, 11.07.2023
В МЧС сообщили новые подробности о туристах, пострадавших в Северной Осетии
Трое туристов, сорвавшиеся со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, живы, но получили серьезные травмы, спасатели уже находятся на подходе к ним,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:18
2023-07-11T11:18
2023-07-11T11:18
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
алагирский район
республика северная осетия - алания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434210_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_afbdbcf8379e6f096d3d4f65b9ae8f90.jpg
НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Трое туристов, сорвавшиеся со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, живы, но получили серьезные травмы, спасатели уже находятся на подходе к ним, сообщило ГУМЧС РФ по региону "Спасатели на подходе к пострадавшим на перевале Комлагат в Северной Осетии. Остается преодолеть перепад в 500 метров. По рации спасатели держат связь с руководителем тургруппы. С его слов, альпинисты живы, но серьезно травмированы", - говорится в сообщении.Вечером в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов из зарегистрированной группы из шести человек сорвались со склона. Согласно геолокации, туристы упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и находятся на северном склоне. В поисках участвуют почти 40 спасателей и добровольцев.
https://ria.ru/20230710/gory-1883378096.html
алагирский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434210_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_55587db5140d49e52def981e91a6d8cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, алагирский район, республика северная осетия - алания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Алагирский район, Республика Северная Осетия - Алания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС сообщили новые подробности о туристах, пострадавших в Северной Осетии
МЧС: сорвавшиеся с горы в Северной Осетии туристы живы, но серьезно травмированы
НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Трое туристов, сорвавшиеся со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, живы, но получили серьезные травмы, спасатели уже находятся на подходе к ним, сообщило ГУМЧС РФ по региону
"Спасатели на подходе к пострадавшим на перевале Комлагат в Северной Осетии. Остается преодолеть перепад в 500 метров. По рации спасатели держат связь с руководителем тургруппы. С его слов, альпинисты живы, но серьезно травмированы", - говорится в сообщении.
Вечером в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов из зарегистрированной группы из шести человек сорвались со склона. Согласно геолокации, туристы упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и находятся на северном склоне. В поисках участвуют почти 40 спасателей и добровольцев.
В горах Северной Осетии три туриста сорвались со склона