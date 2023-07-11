https://ria.ru/20230711/osetiya-1883453742.html

В МЧС сообщили новые подробности о туристах, пострадавших в Северной Осетии

В МЧС сообщили новые подробности о туристах, пострадавших в Северной Осетии - РИА Новости, 11.07.2023

В МЧС сообщили новые подробности о туристах, пострадавших в Северной Осетии

Трое туристов, сорвавшиеся со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, живы, но получили серьезные травмы, спасатели уже находятся на подходе к ним,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:18

2023-07-11T11:18

2023-07-11T11:18

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

алагирский район

республика северная осетия - алания

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434210_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_afbdbcf8379e6f096d3d4f65b9ae8f90.jpg

НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Трое туристов, сорвавшиеся со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии, живы, но получили серьезные травмы, спасатели уже находятся на подходе к ним, сообщило ГУМЧС РФ по региону "Спасатели на подходе к пострадавшим на перевале Комлагат в Северной Осетии. Остается преодолеть перепад в 500 метров. По рации спасатели держат связь с руководителем тургруппы. С его слов, альпинисты живы, но серьезно травмированы", - говорится в сообщении.Вечером в понедельник поступило сообщение, что в районе селения Бад трое туристов из зарегистрированной группы из шести человек сорвались со склона. Согласно геолокации, туристы упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и находятся на северном склоне. В поисках участвуют почти 40 спасателей и добровольцев.

https://ria.ru/20230710/gory-1883378096.html

алагирский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, алагирский район, республика северная осетия - алания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)