https://ria.ru/20230711/orlenok-1883454843.html

В "Орленке" обсудят особенности проведения тематических дней

В "Орленке" обсудят особенности проведения тематических дней - РИА Новости, 11.07.2023

В "Орленке" обсудят особенности проведения тематических дней

Круглый стол, посвященный организации тематических дней в детских лагерях, пройдет в центре "Орленок" 14 июля. Своим опытом с коллегами поделятся ведущие... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:12

2023-07-11T11:12

2023-07-11T11:12

год педагога и наставника

сн_образование

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александр джеус

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Круглый стол, посвященный организации тематических дней в детских лагерях, пройдет в центре "Орленок" 14 июля. Своим опытом с коллегами поделятся ведущие специалисты ВДЦ. Спикеры обсудят особенности проведения тематических дней в детском лагере: содержание, работу творческих групп, сетевое взаимодействие.Круглый стол пройдет в онлайн-режиме на странице Орленок-TV вКонтакте. В ходе мероприятия будет представлен опыт подготовки и проведения тематических дней различной направленности: международные события "ЮНЕСКО", День России, "Движение первых", День Памяти в детском лагере. Кроме того, спикерами будут рассмотрены возможности воплощения разных тем средствами художественной и прикладной деятельности, а также представлен опыт проведения событий для детей дошкольного возраста."Тематический день – это одна из эффективных форм воспитательного процесса в детском лагере. Он предполагает активное погружение ребят и взрослых в процесс организации и проведения событий, объединённых одной темой. Педагоги “Орлёнка” часто используют эту форму в своей работе и готовы поделиться наработками с коллегами. На этот раз мы представим методику проведения тематических дней для ребят школьного и дошкольного возраста", – отметил директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.Спикерами круглого стола выступят директор концертного зала "Амфитеатр" Александр Базук, начальник управления международного сотрудничества Оксана Петровская, заведующий мастерской прикладного и художественного творчества Юлия Шпаковская, заведующий детским садом ВДЦ "Орленок" Татьяна Болодьян, начальник детского лагеря "Юнармеец" Сергей Козлов, начальник детского оздоровительного лагеря "Солнышко", член первичного отделения РДДМ "Движение первых" ВДЦ "Орленок" Олег Зверцов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, общество, александр джеус