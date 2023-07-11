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Пригороды Токмака и Васильевки подверглись обстрелам ВСУ - Рогов - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:44 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/obstrely-1883417143.html
Пригороды Токмака и Васильевки подверглись обстрелам ВСУ - Рогов
Пригороды Токмака и Васильевки подверглись обстрелам ВСУ - Рогов - РИА Новости, 11.07.2023
Пригороды Токмака и Васильевки подверглись обстрелам ВСУ - Рогов
Пригороды городов Токмак и Васильевка в Запорожской области подверглись массированным обстрелам со стороны украинских войск, сообщил глава запорожского движения РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:44
2023-07-11T03:44
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Пригороды городов Токмак и Васильевка в Запорожской области подверглись массированным обстрелам со стороны украинских войск, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ ведут массированный обстрел из тяжелых видов вооружений пригородов Токмака и Васильевки", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, Владимиру Зеленскому "кровь из носу нужна наступательно-переможная картинка перед саммитом НАТО".
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883416656.html
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токмак, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Пригороды Токмака и Васильевки подверглись обстрелам ВСУ - Рогов

Рогов: пригороды Токмака и Васильевки подверглись обстрелам ВСУ

© РИА НовостиПоследствия обстрела города Токмак в Запорожской области
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
© РИА Новости
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Пригороды городов Токмак и Васильевка в Запорожской области подверглись массированным обстрелам со стороны украинских войск, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ ведут массированный обстрел из тяжелых видов вооружений пригородов Токмака и Васильевки", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, Владимиру Зеленскому "кровь из носу нужна наступательно-переможная картинка перед саммитом НАТО".
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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