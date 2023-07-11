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Пригороды Токмака и Васильевки подверглись обстрелам ВСУ - Рогов

Пригороды Токмака и Васильевки подверглись обстрелам ВСУ - Рогов - РИА Новости, 11.07.2023

Пригороды Токмака и Васильевки подверглись обстрелам ВСУ - Рогов

Пригороды городов Токмак и Васильевка в Запорожской области подверглись массированным обстрелам со стороны украинских войск, сообщил глава запорожского движения РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T03:44

2023-07-11T03:44

2023-07-11T03:44

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Пригороды городов Токмак и Васильевка в Запорожской области подверглись массированным обстрелам со стороны украинских войск, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ ведут массированный обстрел из тяжелых видов вооружений пригородов Токмака и Васильевки", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, Владимиру Зеленскому "кровь из носу нужна наступательно-переможная картинка перед саммитом НАТО".

https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883416656.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато, происшествия