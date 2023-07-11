https://ria.ru/20230711/obstrely-1883412879.html

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.07.2023

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 63 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 364 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T01:53

2023-07-11T01:53

2023-07-11T01:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882385567_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_f7ce83321c9350bf0dbeaa6fc8338a18.jpg

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 63 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 364 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале. Украинские военные, как сообщается, выпустили "364 единицы различных боеприпасов". Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Старомлиновка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобожденной Старомлиновке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 15 обстрелов.

https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html

донецкая народная республика

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия