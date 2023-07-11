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Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 63 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 364 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T01:53
2023-07-11T01:53
2023-07-11T01:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 63 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 364 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале. Украинские военные, как сообщается, выпустили "364 единицы различных боеприпасов". Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Старомлиновка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобожденной Старомлиновке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 15 обстрелов.
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 63 раза обстреляли Донбасс