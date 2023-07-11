Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:53 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/obstrely-1883412879.html
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 63 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 364 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T01:53
2023-07-11T01:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882385567_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_f7ce83321c9350bf0dbeaa6fc8338a18.jpg
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 63 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 364 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале. Украинские военные, как сообщается, выпустили "364 единицы различных боеприпасов". Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Старомлиновка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобожденной Старомлиновке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 15 обстрелов.
https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html
донецкая народная республика
донецк
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882385567_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cf40ec497583a38217b5cbb8aebb842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 63 раза обстреляли Донбасс

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазрушения в средней школе № 8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки
Разрушения в средней школе № 8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разрушения в средней школе № 8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 63 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 364 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале.
Украинские военные, как сообщается, выпустили "364 единицы различных боеприпасов".
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Старомлиновка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобожденной Старомлиновке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 15 обстрелов.
Бойцы спецназа Ахмат в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Кадыров рассказал об успехах спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении
00:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала