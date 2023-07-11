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При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.07.2023
При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:14
2023-07-11T19:14
2023-07-11T19:14
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей и иностранных наемников в микрорайоне шахты Абакумова Кировского района зафиксировано прямое попадание в дом частного сектора по улице Чайковского. Получила ранения хозяйка дома 1970 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №24", - написал Кулемзин в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о восьми обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк, СЦКК, Происшествия
При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница
Мэр Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка ВСУ пострадала мирная жительница