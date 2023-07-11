https://ria.ru/20230711/obstrel-1883609444.html

При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница

При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.07.2023

При обстреле Кировского района Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:14

2023-07-11T19:14

2023-07-11T19:14

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей и иностранных наемников в микрорайоне шахты Абакумова Кировского района зафиксировано прямое попадание в дом частного сектора по улице Чайковского. Получила ранения хозяйка дома 1970 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №24", - написал Кулемзин в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о восьми обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

кировский район

донецк

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алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк, сцкк, происшествия