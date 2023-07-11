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Украинские военные обстреляли Луганское
Украинские военные обстреляли Луганское - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские военные обстреляли Луганское
Украинские войска выпустили в 17.50 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по населенному пункту Луганское, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:00
2023-07-11T18:00
2023-07-11T18:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 17.50 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по населенному пункту Луганское, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Луганское: выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.За пять минут до этого украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, НАТО, Украина
Украинские военные обстреляли Луганское
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 15 снарядов натовского калибра по Луганскому