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Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована - РИА Новости, 11.07.2023
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12:00 11.07.2023 (обновлено: 12:13 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/novostroyka-1883473856.html
Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована
Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована - РИА Новости, 11.07.2023
Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована
Квартира в новостройке кажется простой покупкой недвижимости — темного прошлого у нее нет, и весь процесс продажи строго регламентирован. Но есть и свои риски — дом может внезапно превратиться в "тыкву"-недострой. Почему надо знать, имеет ли новостройка статус жилья.
2023-07-11T12:00
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пятый угол
общество
жилье
коммерческая недвижимость
квартиры
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Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована
Квартира в новостройке кажется простой покупкой недвижимости - темного прошлого у нее нет, и весь процесс продажи строго регламентирован. Но есть и свои риски - дом может внезапно превратиться в "тыкву"-недострой.почему надо знать, имеет ли новостройка статус жилья.
audio/mpeg
Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована
Квартира в новостройке кажется простой покупкой недвижимости - темного прошлого у нее нет, и весь процесс продажи строго регламентирован. Но есть и свои риски - дом может внезапно превратиться в "тыкву"-недострой.почему надо знать, имеет ли новостройка статус жилья.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — начальник Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Наталья Гонтаренко.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Андрей Темнов
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общество, жилье, коммерческая недвижимость, квартиры, аудио
Пятый угол, Общество, Жилье, Коммерческая недвижимость, Квартиры
Пятый угол

Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована

Пятый угол
Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Квартира в новостройке кажется простой покупкой недвижимости — темного прошлого у нее нет, и весь процесс продажи строго регламентирован. Но есть и свои риски — дом может внезапно превратиться в "тыкву"-недострой. Почему надо знать, имеет ли новостройка статус жилья.
Эксперт эпизода — начальник Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Наталья Гонтаренко.
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