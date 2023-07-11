https://ria.ru/20230711/novostroyka-1883473856.html

Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована

Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована - РИА Новости, 11.07.2023

Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована

Квартира в новостройке кажется простой покупкой недвижимости — темного прошлого у нее нет, и весь процесс продажи строго регламентирован. Но есть и свои риски — дом может внезапно превратиться в "тыкву"-недострой. Почему надо знать, имеет ли новостройка статус жилья.

2023-07-11T12:00

2023-07-11T12:00

2023-07-11T12:13

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коммерческая недвижимость

квартиры

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Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована Квартира в новостройке кажется простой покупкой недвижимости - темного прошлого у нее нет, и весь процесс продажи строго регламентирован. Но есть и свои риски - дом может внезапно превратиться в "тыкву"-недострой.почему надо знать, имеет ли новостройка статус жилья. audio/mpeg

Как купить квартиру в новостройке и не остаться у котлована Квартира в новостройке кажется простой покупкой недвижимости - темного прошлого у нее нет, и весь процесс продажи строго регламентирован. Но есть и свои риски - дом может внезапно превратиться в "тыкву"-недострой.почему надо знать, имеет ли новостройка статус жилья. audio/mpeg

Эксперт эпизода — начальник Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Наталья Гонтаренко.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, жилье, коммерческая недвижимость, квартиры, аудио