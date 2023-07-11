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В Ладожское озеро выпустили четырех краснокнижных нерп

В Ладожское озеро выпустили четырех краснокнижных нерп - РИА Новости, 11.07.2023

В Ладожское озеро выпустили четырех краснокнижных нерп

Четырех краснокнижных нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:52

2023-07-11T15:52

2023-07-11T18:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Четырех краснокнижных нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения в Центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "11 июля Фонд друзей балтийской нерпы и "Водоканал Санкт-Петербурга" провели совместный финальный "выпускной" в сезоне 2023 года — четыре краснокнижные ладожские нерпы вернулись в родную Ладогу", — говорится в сообщении. Нерпята были найдены в тяжелом состоянии. С середины апреля животные проходили курс лечения в специализированном Центре реабилитации морских млекопитающих на территории "Водоканала". У малышей было сильное истощение, обезвоживание и заражение паразитами. "Сегодня вес каждой нерпы от 15 до 18 килограммов — это оптимальный вес для жизни в озере и охоты. Они прошли курс лечения, окрепли, чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни. Наша главная цель — сохранить их дикими, не дать сильно привыкнуть к человеку. Это гарантия того, что они смогут сами себя прокормить", — отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев, слова которого приводятся в сообщении. В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20230710/kapitosha-1883397306.html

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