https://ria.ru/20230711/nauka-1883339373.html

В России нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной

В России нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной - РИА Новости, 11.07.2023

В России нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной

Метод точного и быстрого контроля концентрации в тканях организма одного из важнейших препаратов для химиотерапии рака предложили ученые СГУ. По их словам,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T09:00

2023-07-11T09:00

2023-07-11T09:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

саратов

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

рак

онкология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883336395_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_082a899d747e4a49514202bdd06ae4c7.jpg

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Метод точного и быстрого контроля концентрации в тканях организма одного из важнейших препаратов для химиотерапии рака предложили ученые СГУ. По их словам, разработка, ориентированная на нужды российской медицины, позволит сделать терапию более безопасной, доступной и менее дорогостоящей. Результаты опубликованы в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.Оперативное определение концентрации препаратов в организме крайне важно в клинической практике на всех этапах лечения, сообщили ученые. Это необходимо для поддержания требуемой терапевтической дозы, а также для оценки распределения лекарства в тканях.Сегодня для решения этой задачи используют методы, требующие серьезной предварительной подготовки образцов и крайне дорогостоящего оборудования. Такие методы не подходят для массового использования, что значительно осложняет своевременное оказание помощи.Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) создали метод быстрой и точной оценки концентрации митоксантрона – препарата, широко применяемого для химиотерапии большого спектра онкологических заболеваний.Новый подход позволяет с помощью квантовых точек определять концентрацию препарата на уровне нанограмм, что сопоставимо с наиболее распространенными сегодня аналогами. Метод ученых СГУ, по их словам, ориентирован на отечественное оборудование, работу на котором может освоить сотрудник базовых лабораторий медицинских учреждений."Квантовые точки – полупроводниковые нанокристаллы сложного состава, цветность излучения которых регулируется с большой точностью. Мы показали, что наши квантовые точки меняют яркость свечения при контакте с митоксантроном, причем интенсивность изменения зависит от концентрации препарата", – рассказала научный сотрудник Института химии СГУ Екатерина Мордовина.Предложенный подход, по мнению создателей, будет более эффективен в условиях постоянного "потока" анализов, чем существующие аналоги. Как отметили создатели, применение разработки позволит в десятки раз снизить затраты на терапию."Разработка простого метода определения митоксантрона сегодня особенно актуальна, так как существующие подходы ограничены рядом особенностей молекулы препарата. Наш метод решает эту проблему, так как мы доказали, что свечение квантовых точек зависит только от электростатического взаимодействия препарата с их поверхностью", – подчеркнула научный сотрудник Института химии СГУ Дарья Цюпка.Для создания квантовых точек специалисты СГУ использовали метод высокотемпературного органического синтеза.В научную группу входят специалисты клиники профпатологии и гематологии СГМУ им. В.И. Разумовского. В дальнейшем коллектив намерен апробировать полученные результаты в непосредственной работе с пациентами, проходящими химиотерапевтическое лечение. Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта №21-73-10046.СГУ – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230704/nauka-1881912821.html

https://ria.ru/20230524/nauka-1873592802.html

https://ria.ru/20221130/tusur-1834965978.html

россия

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, россия, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , рак, онкология, здоровье - общество, российский научный фонд