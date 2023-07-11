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В России нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной - РИА Новости, 11.07.2023
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Наука
 
09:00 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nauka-1883339373.html
В России нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной
В России нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной - РИА Новости, 11.07.2023
В России нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной
Метод точного и быстрого контроля концентрации в тканях организма одного из важнейших препаратов для химиотерапии рака предложили ученые СГУ. По их словам,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:00
2023-07-11T09:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
саратов
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
рак
онкология
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Метод точного и быстрого контроля концентрации в тканях организма одного из важнейших препаратов для химиотерапии рака предложили ученые СГУ. По их словам, разработка, ориентированная на нужды российской медицины, позволит сделать терапию более безопасной, доступной и менее дорогостоящей. Результаты опубликованы в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.Оперативное определение концентрации препаратов в организме крайне важно в клинической практике на всех этапах лечения, сообщили ученые. Это необходимо для поддержания требуемой терапевтической дозы, а также для оценки распределения лекарства в тканях.Сегодня для решения этой задачи используют методы, требующие серьезной предварительной подготовки образцов и крайне дорогостоящего оборудования. Такие методы не подходят для массового использования, что значительно осложняет своевременное оказание помощи.Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) создали метод быстрой и точной оценки концентрации митоксантрона – препарата, широко применяемого для химиотерапии большого спектра онкологических заболеваний.Новый подход позволяет с помощью квантовых точек определять концентрацию препарата на уровне нанограмм, что сопоставимо с наиболее распространенными сегодня аналогами. Метод ученых СГУ, по их словам, ориентирован на отечественное оборудование, работу на котором может освоить сотрудник базовых лабораторий медицинских учреждений."Квантовые точки – полупроводниковые нанокристаллы сложного состава, цветность излучения которых регулируется с большой точностью. Мы показали, что наши квантовые точки меняют яркость свечения при контакте с митоксантроном, причем интенсивность изменения зависит от концентрации препарата", – рассказала научный сотрудник Института химии СГУ Екатерина Мордовина.Предложенный подход, по мнению создателей, будет более эффективен в условиях постоянного "потока" анализов, чем существующие аналоги. Как отметили создатели, применение разработки позволит в десятки раз снизить затраты на терапию."Разработка простого метода определения митоксантрона сегодня особенно актуальна, так как существующие подходы ограничены рядом особенностей молекулы препарата. Наш метод решает эту проблему, так как мы доказали, что свечение квантовых точек зависит только от электростатического взаимодействия препарата с их поверхностью", – подчеркнула научный сотрудник Института химии СГУ Дарья Цюпка.Для создания квантовых точек специалисты СГУ использовали метод высокотемпературного органического синтеза.В научную группу входят специалисты клиники профпатологии и гематологии СГМУ им. В.И. Разумовского. В дальнейшем коллектив намерен апробировать полученные результаты в непосредственной работе с пациентами, проходящими химиотерапевтическое лечение. Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта №21-73-10046.СГУ – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230704/nauka-1881912821.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , рак, онкология, здоровье - общество, российский научный фонд
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Рак, Онкология, Здоровье - Общество, Российский научный фонд

В России нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной

© iStock.com / gorodenkoffВрачи обсуждают результаты сканирования мозга пациента
Врачи обсуждают результаты сканирования мозга пациента - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© iStock.com / gorodenkoff
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Метод точного и быстрого контроля концентрации в тканях организма одного из важнейших препаратов для химиотерапии рака предложили ученые СГУ. По их словам, разработка, ориентированная на нужды российской медицины, позволит сделать терапию более безопасной, доступной и менее дорогостоящей. Результаты опубликованы в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.
Оперативное определение концентрации препаратов в организме крайне важно в клинической практике на всех этапах лечения, сообщили ученые. Это необходимо для поддержания требуемой терапевтической дозы, а также для оценки распределения лекарства в тканях.
Сегодня для решения этой задачи используют методы, требующие серьезной предварительной подготовки образцов и крайне дорогостоящего оборудования. Такие методы не подходят для массового использования, что значительно осложняет своевременное оказание помощи.
Концепция медицинских технологий - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Ученые разработали новый способ изучения клеток
4 июля, 09:00
Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) создали метод быстрой и точной оценки концентрации митоксантрона – препарата, широко применяемого для химиотерапии большого спектра онкологических заболеваний.
Новый подход позволяет с помощью квантовых точек определять концентрацию препарата на уровне нанограмм, что сопоставимо с наиболее распространенными сегодня аналогами. Метод ученых СГУ, по их словам, ориентирован на отечественное оборудование, работу на котором может освоить сотрудник базовых лабораторий медицинских учреждений.
«
"Квантовые точки – полупроводниковые нанокристаллы сложного состава, цветность излучения которых регулируется с большой точностью. Мы показали, что наши квантовые точки меняют яркость свечения при контакте с митоксантроном, причем интенсивность изменения зависит от концентрации препарата", – рассказала научный сотрудник Института химии СГУ Екатерина Мордовина.
© Фото : СГУ/Ольга ГорячеваЭтап очистки тест системы
Этап очистки тест системы
Этап очистки тест системы
© Фото : СГУ/Ольга Горячева
1 из 4
© Фото : СГУ/Ольга ГорячеваМикролуночный планшет для анализа митоксантрона с квантовыми точками
Микролуночный планшет для анализа митоксантрона с квантовыми точками
Микролуночный планшет для анализа митоксантрона с квантовыми точками
© Фото : СГУ/Ольга Горячева
2 из 4
© Фото : СГУ/Ольга ГорячеваДобавления образцов с митоксантроном к квантовым точкам
Добавления образцов с митоксантроном к квантовым точкам
Добавления образцов с митоксантроном к квантовым точкам
© Фото : СГУ/Ольга Горячева
3 из 4
© Фото : СГУ/Ольга ГорячеваУстановка микропланшета для дальнейшей очистки
Установка микропланшета для дальнейшей очистки
Установка микропланшета для дальнейшей очистки
© Фото : СГУ/Ольга Горячева
4 из 4
Этап очистки тест системы
© Фото : СГУ/Ольга Горячева
1 из 4
Микролуночный планшет для анализа митоксантрона с квантовыми точками
© Фото : СГУ/Ольга Горячева
2 из 4
Добавления образцов с митоксантроном к квантовым точкам
© Фото : СГУ/Ольга Горячева
3 из 4
Установка микропланшета для дальнейшей очистки
© Фото : СГУ/Ольга Горячева
4 из 4
Предложенный подход, по мнению создателей, будет более эффективен в условиях постоянного "потока" анализов, чем существующие аналоги. Как отметили создатели, применение разработки позволит в десятки раз снизить затраты на терапию.
"Разработка простого метода определения митоксантрона сегодня особенно актуальна, так как существующие подходы ограничены рядом особенностей молекулы препарата. Наш метод решает эту проблему, так как мы доказали, что свечение квантовых точек зависит только от электростатического взаимодействия препарата с их поверхностью", – подчеркнула научный сотрудник Института химии СГУ Дарья Цюпка.
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Ученые предложили использовать тромбоциты для адресной терапии опухолей
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Для создания квантовых точек специалисты СГУ использовали метод высокотемпературного органического синтеза.
В научную группу входят специалисты клиники профпатологии и гематологии СГМУ им. В.И. Разумовского. В дальнейшем коллектив намерен апробировать полученные результаты в непосредственной работе с пациентами, проходящими химиотерапевтическое лечение. Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта №21-73-10046.
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СГУ – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030".
 
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