https://ria.ru/20230711/nato-1883637369.html
В США увидели в заявлении НАТО мрачный сигнал Зеленскому
В США увидели в заявлении НАТО мрачный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 11.07.2023
В США увидели в заявлении НАТО мрачный сигнал Зеленскому
заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:37
2023-07-11T23:37
2023-07-11T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вильнюс
киев
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Отказ НАТО принимать Украину по итогам саммита в Вильнюсе приведет к деморализации ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Сейчас альянс фактически говорит Украине: просто продолжайте умирать, ребята", — отметил он.По мнению офицера, результаты саммита в Вильнюсе приведут к еще большей потери морального духа среди украинцев из-за несбывшихся надежд. Целью контрнаступления ВСУ было показать, что Киев достроен поддержки со стороны военного блока, однако они не получили ожидаемой отдачи, пояснил Риттер.При этом разведчик заметил, что Украина сама выбрала путь, который привел ее к большому количеству жертв среди личного состава. Сейчас украинские силы почти полностью разгромлены, а поставленная западная техника оказалась уничтожена, резюмировал спикер.
https://ria.ru/20230711/vsu-1883624311.html
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в мире, украина, вильнюс, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато
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В США увидели в заявлении НАТО мрачный сигнал Зеленскому
Экс-разведчик США Риттер: контрнаступление ВСУ не убедило НАТО принять Украину