https://ria.ru/20230711/nato-1883618916.html

Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, заявил Пушков

Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, заявил Пушков - РИА Новости, 11.07.2023

Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, заявил Пушков

Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, декларируется курс на жесткую конфронтацию с Россией, где Украине отведена роль расходного материала,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T20:21

2023-07-11T20:21

2023-07-11T20:21

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россия

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алексей пушков

нато

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, декларируется курс на жесткую конфронтацию с Россией, где Украине отведена роль расходного материала, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. НАТО считает, что будущее Украины в альянсе, но при этом Киев должен выполнить ряд условий, говорится в коммюнике первого дня саммита в Вильнюсе. Кроме того, страны НАТО назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. "Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма. Оно декларирует курс альянса на жесткую конфронтацию с Россией, в которой Украине отведена роль расходного материала", - написал сенатор.

https://ria.ru/20230711/nato-1883602411.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, киев, алексей пушков, нато