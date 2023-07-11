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Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, заявил Пушков - РИА Новости, 11.07.2023
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20:21 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nato-1883618916.html
Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, заявил Пушков
Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, заявил Пушков - РИА Новости, 11.07.2023
Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, заявил Пушков
Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, декларируется курс на жесткую конфронтацию с Россией, где Украине отведена роль расходного материала,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T20:21
2023-07-11T20:21
в мире
россия
украина
киев
алексей пушков
нато
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, декларируется курс на жесткую конфронтацию с Россией, где Украине отведена роль расходного материала, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. НАТО считает, что будущее Украины в альянсе, но при этом Киев должен выполнить ряд условий, говорится в коммюнике первого дня саммита в Вильнюсе. Кроме того, страны НАТО назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. "Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма. Оно декларирует курс альянса на жесткую конфронтацию с Россией, в которой Украине отведена роль расходного материала", - написал сенатор.
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в мире, россия, украина, киев, алексей пушков, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Алексей Пушков, НАТО
Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, заявил Пушков

Пушков: заявление НАТО с курсом на конфронтацию с Россией лишено политического реализма

© AP Photo / Paul EllisСаммит НАТО в Вильнюсе
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Саммит НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма, декларируется курс на жесткую конфронтацию с Россией, где Украине отведена роль расходного материала, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
НАТО считает, что будущее Украины в альянсе, но при этом Киев должен выполнить ряд условий, говорится в коммюнике первого дня саммита в Вильнюсе. Кроме того, страны НАТО назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе.
"Коммюнике саммита НАТО лишено политического реализма. Оно декларирует курс альянса на жесткую конфронтацию с Россией, в которой Украине отведена роль расходного материала", - написал сенатор.
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Захарова прокомментировала коммюнике НАТО
Вчера, 18:52
 
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