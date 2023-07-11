https://ria.ru/20230711/nato-1883616253.html
В офисе Зеленского высказались о ситуации с возможным приглашением в НАТО
В офисе Зеленского высказались о ситуации с возможным приглашением в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
В офисе Зеленского высказались о ситуации с возможным приглашением в НАТО
Руководство Украины знало, что во вторник страна не получит конкретного приглашения в НАТО, заявил в опубликованном в телеграм-канале здания "Клименко.Тайм"... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:56
2023-07-11T19:56
2023-07-11T19:56
украина
киев
вильнюс
владимир зеленский
михаил подоляк
нато
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Руководство Украины знало, что во вторник страна не получит конкретного приглашения в НАТО, заявил в опубликованном в телеграм-канале здания "Клименко.Тайм" советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "Никто, кроме Украины, не готов отвечать на эти вызовы и нести ответственность. Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от ПДЧ", – сказал Подоляк на видео. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
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украина, киев, вильнюс, владимир зеленский, михаил подоляк, нато
Украина, Киев, Вильнюс, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, НАТО
В офисе Зеленского высказались о ситуации с возможным приглашением в НАТО
Подоляк: руководство Украины знало, что страна не получит конкретного приглашения в НАТО