Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО призвали Россию вывести силы с "территории Украины" - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 11.07.2023 (обновлено: 20:15 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/nato-1883614808.html
Страны НАТО призвали Россию вывести силы с "территории Украины"
Страны НАТО призвали Россию вывести силы с "территории Украины" - РИА Новости, 11.07.2023
Страны НАТО призвали Россию вывести силы с "территории Украины"
НАТО призывает Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:43
2023-07-11T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537635_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_4833a2e10e7bcbe7fb3c2dfdde98c915.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО призывает Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе. "Россия должна немедленно остановить эту незаконную войну..., прекратить использовать применение силы против Украины и полностью и без предварительных условий вывести все свои силы и оборудование с территории Украины в пределах международно признанных границ", - указано в документе. Альянс также заявил, что никогда не признает "аннексии", предпринятые РФ, в том числе присоединение Крыма. НАТО считает, что РФ несет полную ответственность за конфликт, и продолжает осуждать "нарушение" ею международного права. Она также обвиняет Белоруссию и Иран в "пособничестве" РФ и призывает их вернуться к соблюдению международного права. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230711/nato-1883593715.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537635_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_3f203096a7ac433c8a3b20f55c0660d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, НАТО, ООН
Страны НАТО призвали Россию вывести силы с "территории Украины"

Страны НАТО призвали Россию немедленно вывести силы с "территории Украины"

© AP Photo / Kevin LamarqueСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Kevin Lamarque
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО призывает Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе.
"Россия должна немедленно остановить эту незаконную войну..., прекратить использовать применение силы против Украины и полностью и без предварительных условий вывести все свои силы и оборудование с территории Украины в пределах международно признанных границ", - указано в документе.
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Страны НАТО назвали Россию главной угрозой безопасности в регионе
Вчера, 18:28
Альянс также заявил, что никогда не признает "аннексии", предпринятые РФ, в том числе присоединение Крыма.
НАТО считает, что РФ несет полную ответственность за конфликт, и продолжает осуждать "нарушение" ею международного права. Она также обвиняет Белоруссию и Иран в "пособничестве" РФ и призывает их вернуться к соблюдению международного права.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
10 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала