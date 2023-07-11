https://ria.ru/20230711/nato-1883614808.html

Страны НАТО призвали Россию вывести силы с "территории Украины"

Страны НАТО призвали Россию вывести силы с "территории Украины" - РИА Новости, 11.07.2023

Страны НАТО призвали Россию вывести силы с "территории Украины"

НАТО призывает Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:43

2023-07-11T19:43

2023-07-11T20:15

специальная военная операция на украине

в мире

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оон

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО призывает Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины, говорится в итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе. "Россия должна немедленно остановить эту незаконную войну..., прекратить использовать применение силы против Украины и полностью и без предварительных условий вывести все свои силы и оборудование с территории Украины в пределах международно признанных границ", - указано в документе. Альянс также заявил, что никогда не признает "аннексии", предпринятые РФ, в том числе присоединение Крыма. НАТО считает, что РФ несет полную ответственность за конфликт, и продолжает осуждать "нарушение" ею международного права. Она также обвиняет Белоруссию и Иран в "пособничестве" РФ и призывает их вернуться к соблюдению международного права. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230711/nato-1883593715.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, нато, оон