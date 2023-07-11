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Слуцкий высказался о саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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19:36 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nato-1883613719.html
Слуцкий высказался о саммите НАТО
Слуцкий высказался о саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Слуцкий высказался о саммите НАТО
Открывшийся саммит НАТО, независимо от решений по Украине, не принесет мир, а даст новый стимул Киеву продолжать дело Степана Бандеры, заявил в своем... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:36
2023-07-11T19:36
украина
вильнюс
киев
нато
госдума рф
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Открывшийся саммит НАТО, независимо от решений по Украине, не принесет мир, а даст новый стимул Киеву продолжать дело Степана Бандеры, заявил в своем телеграм-канале председатель международного комитета ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Саммит НАТО – вне зависимости от его решений по членству Украины - точно не принесет мир, лишь даст новый стимул киевскому режиму продолжать "дело Бандеры". Но очередные показательные "гастроли" (Владимира) Зеленского в Литве никак не повлияют на достижение Россией всех поставленных целей СВО", - написал Слуцкий. По его словам, саммит НАТО, где обсуждаются перспективы членства Украины в альянсе, символично открылся в Вильнюсе в день 80-й годовщины "кровавого воскресенья", как в Польше называют события, положившие начало Волынской резне. "Тогда жертвами зверств украинских националистов в общей сложности стали 80 тысяч мирных жителей... Помнит ли коллективный Запад уроки Волынской резни? Нет… В Вильнюсе решают, как поддержать и еще больше вооружить режим Зеленского, полностью построенный на идеологии нацизма", - отметил политик.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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украина, вильнюс, киев, нато, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Украина, Вильнюс, Киев, НАТО, Госдума РФ, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий высказался о саммите НАТО

Лидер ЛДПР Слуцкий: саммит НАТО даст Украине новый стимул продолжать дело Бандеры

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Открывшийся саммит НАТО, независимо от решений по Украине, не принесет мир, а даст новый стимул Киеву продолжать дело Степана Бандеры, заявил в своем телеграм-канале председатель международного комитета ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Саммит НАТО – вне зависимости от его решений по членству Украины - точно не принесет мир, лишь даст новый стимул киевскому режиму продолжать "дело Бандеры". Но очередные показательные "гастроли" (Владимира) Зеленского в Литве никак не повлияют на достижение Россией всех поставленных целей СВО", - написал Слуцкий.
По его словам, саммит НАТО, где обсуждаются перспективы членства Украины в альянсе, символично открылся в Вильнюсе в день 80-й годовщины "кровавого воскресенья", как в Польше называют события, положившие начало Волынской резне.
"Тогда жертвами зверств украинских националистов в общей сложности стали 80 тысяч мирных жителей... Помнит ли коллективный Запад уроки Волынской резни? Нет… В Вильнюсе решают, как поддержать и еще больше вооружить режим Зеленского, полностью построенный на идеологии нацизма", - отметил политик.
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УкраинаВильнюсКиевНАТОГосдума РФЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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