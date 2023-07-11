Рейтинг@Mail.ru
"Это не базар". Хамство МИД Украины в адрес НАТО шокировало немцев - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 11.07.2023 (обновлено: 21:06 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/nato-1883601952.html
"Это не базар". Хамство МИД Украины в адрес НАТО шокировало немцев
"Это не базар". Хамство МИД Украины в адрес НАТО шокировало немцев - РИА Новости, 11.07.2023
"Это не базар". Хамство МИД Украины в адрес НАТО шокировало немцев
Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника из-за требования принять страну в НАТО. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:52
2023-07-11T21:06
в мире
украина
киев
европа
андрей мельник
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника из-за требования принять страну в НАТО.По словам дипломата, киевские власти ждут железобетонное обещание, что Украина вступит в альянс как можно скорее, а не до тех пор, пока "Пасха и Пятидесятница не совпадут в один день". Он также пожаловался, что с 2008 года страну "водят за нос" и заявил, что это нужно прекращать."Спойлер: этого никогда не произойдет", — сыронизировал один комментаторов."Дипломат 3000-го уровня. Как всегда, очень убедительно", — отметил второй."Хватит дурачиться!" — написал третий."Это не базар, где можно пожелать все, что угодно", — обратил внимание еще один читатель."В коррумпированной Украине, может, и реально ускорить процессы с помощью денег, но не в Европе. Может, что-то еще произойдет со вступлением в НАТО к 2040 году!" — предположил другой."В какой-то момент даже господин Мельник поймет, что Вашингтон готов пожертвовать всей Украиной, пока не останется никого, кто мог бы стать членом НАТО", — резюмировали пользователи.Ранее во вторник Владимир Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие четкой позиции по поводу вступления Украины в организацию. По данным Politico, западных дипломатов удивили и возмутили слова главы киевского режима: они считают, что Зеленский "заходит слишком далеко".
https://ria.ru/20230711/polsha-1883583691.html
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883545439.html
https://ria.ru/20230711/nato-1883526833.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, европа, андрей мельник, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Киев, Европа, Андрей Мельник, Владимир Зеленский, НАТО
"Это не базар". Хамство МИД Украины в адрес НАТО шокировало немцев

Пользователи Twitter осадили Мельника после требования быстрее принять Украину в НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника из-за требования принять страну в НАТО.
По словам дипломата, киевские власти ждут железобетонное обещание, что Украина вступит в альянс как можно скорее, а не до тех пор, пока "Пасха и Пятидесятница не совпадут в один день". Он также пожаловался, что с 2008 года страну "водят за нос" и заявил, что это нужно прекращать.
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
НАТО под угрозой. В США испугались опрометчивого шага Польши на Украине
Вчера, 17:53
"Спойлер: этого никогда не произойдет", — сыронизировал один комментаторов.
"Дипломат 3000-го уровня. Как всегда, очень убедительно", — отметил второй.
"Хватит дурачиться!" — написал третий.
"Это не базар, где можно пожелать все, что угодно", — обратил внимание еще один читатель.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
"Украина не так важна". В США заговорили о предательстве Зеленского
Вчера, 15:53
"В коррумпированной Украине, может, и реально ускорить процессы с помощью денег, но не в Европе. Может, что-то еще произойдет со вступлением в НАТО к 2040 году!" — предположил другой.
"В какой-то момент даже господин Мельник поймет, что Вашингтон готов пожертвовать всей Украиной, пока не останется никого, кто мог бы стать членом НАТО", — резюмировали пользователи.
Ранее во вторник Владимир Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие четкой позиции по поводу вступления Украины в организацию. По данным Politico, западных дипломатов удивили и возмутили слова главы киевского режима: они считают, что Зеленский "заходит слишком далеко".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Польский генерал пообещал Зеленскому дорогу в ад
Вчера, 14:49
 
В миреУкраинаКиевЕвропаАндрей МельникВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала