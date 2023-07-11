https://ria.ru/20230711/nato-1883601952.html

"Это не базар". Хамство МИД Украины в адрес НАТО шокировало немцев

"Это не базар". Хамство МИД Украины в адрес НАТО шокировало немцев - РИА Новости, 11.07.2023

"Это не базар". Хамство МИД Украины в адрес НАТО шокировало немцев

Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника из-за требования принять страну в НАТО. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:52

2023-07-11T18:52

2023-07-11T21:06

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника из-за требования принять страну в НАТО.По словам дипломата, киевские власти ждут железобетонное обещание, что Украина вступит в альянс как можно скорее, а не до тех пор, пока "Пасха и Пятидесятница не совпадут в один день". Он также пожаловался, что с 2008 года страну "водят за нос" и заявил, что это нужно прекращать."Спойлер: этого никогда не произойдет", — сыронизировал один комментаторов."Дипломат 3000-го уровня. Как всегда, очень убедительно", — отметил второй."Хватит дурачиться!" — написал третий."Это не базар, где можно пожелать все, что угодно", — обратил внимание еще один читатель."В коррумпированной Украине, может, и реально ускорить процессы с помощью денег, но не в Европе. Может, что-то еще произойдет со вступлением в НАТО к 2040 году!" — предположил другой."В какой-то момент даже господин Мельник поймет, что Вашингтон готов пожертвовать всей Украиной, пока не останется никого, кто мог бы стать членом НАТО", — резюмировали пользователи.Ранее во вторник Владимир Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие четкой позиции по поводу вступления Украины в организацию. По данным Politico, западных дипломатов удивили и возмутили слова главы киевского режима: они считают, что Зеленский "заходит слишком далеко".

https://ria.ru/20230711/polsha-1883583691.html

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883545439.html

https://ria.ru/20230711/nato-1883526833.html

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в мире, украина, киев, европа, андрей мельник, владимир зеленский, нато