https://ria.ru/20230711/nato-1883541784.html
На саммите НАТО рассказали, сколько осталось времени у Киева
На саммите НАТО рассказали, сколько осталось времени у Киева - РИА Новости, 11.07.2023
На саммите НАТО рассказали, сколько осталось времени у Киева
Украине необходимо до конца этого года освободить как можно больше территорий, иначе потом будет поздно, приводит издание Newsweek заявление президента Чехии... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:43
2023-07-11T15:43
2023-07-11T17:23
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нато
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украине необходимо до конца этого года освободить как можно больше территорий, иначе потом будет поздно, приводит издание Newsweek заявление президента Чехии Петра Павела на саммите НАТО в Вильнюсе."Окно возможностей для возвращения Украиной потерянных территорий закроется в этом году. Это произойдет не только из-за ухудшения погодных условий зимой, но и из-за предстоящих выборов в России, на Украине и в США", — сказал он.По мнению Павела, ВСУ продвигаются очень медленно, поскольку, скорее всего, ищут слабые места в обороне российских войск.В то же время сейчас наблюдается тенденция к снижению беспрекословной поддержки киевского режима. Таким образом, все, что будет достигнуто к концу 2023 года, станет основой для переговоров, резюмировал политик.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
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В мире, Украина, Чехия, Вильнюс, Петр Павел, НАТО, Вооруженные силы Украины
На саммите НАТО рассказали, сколько осталось времени у Киева
Президент Чехии Павел назвал следующие полгода решающими для возвращения Киевом территорий