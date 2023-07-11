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Польский генерал пообещал Зеленскому дорогу в ад - РИА Новости, 11.07.2023
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14:49 11.07.2023 (обновлено: 15:50 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/nato-1883526833.html
Польский генерал пообещал Зеленскому дорогу в ад
Польский генерал пообещал Зеленскому дорогу в ад - РИА Новости, 11.07.2023
Польский генерал пообещал Зеленскому дорогу в ад
НАТО не оправдает надежд Владимира Зеленского на присоединение Украины к альянсу, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:49
2023-07-11T15:50
в мире
украина
польша
киев
владимир зеленский
вальдемар скшипчак
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. НАТО не оправдает надежд Владимира Зеленского на присоединение Украины к альянсу, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Do Rzeczy.&quot;Я теряю веру в НАТО. Раз она охлаждает пыл союзников, это означает, что началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями вымощена дорога в ад&quot;, — пояснил он.По словам военного, дискуссии по поводу вступления бывшей советской республики в Альянс стали спускать на тормозах, поэтому не стоит ожидать каких-то серьезных решений по итогам предстоящего саммита в Вильнюсе. Кроме того, нельзя исключать сценария, при котором США заставят киевские власти сесть за стол переговоров с Россией, резюмировал польский генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, вальдемар скшипчак, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Вальдемар Скшипчак, НАТО, Вооруженные силы Украины
Польский генерал пообещал Зеленскому дорогу в ад

Польский генерал Скшипчак: НАТО не оправдает надежд Зеленского на вступление Украины

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. НАТО не оправдает надежд Владимира Зеленского на присоединение Украины к альянсу, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Do Rzeczy.
«

"Я теряю веру в НАТО. Раз она охлаждает пыл союзников, это означает, что началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями вымощена дорога в ад", — пояснил он.

По словам военного, дискуссии по поводу вступления бывшей советской республики в Альянс стали спускать на тормозах, поэтому не стоит ожидать каких-то серьезных решений по итогам предстоящего саммита в Вильнюсе.
Кроме того, нельзя исключать сценария, при котором США заставят киевские власти сесть за стол переговоров с Россией, резюмировал польский генерал.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
"Абсурдно". Зеленский устроил истерику, даже не доехав до саммита НАТО
Вчера, 13:51
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаПольшаКиевВладимир ЗеленскийВальдемар СкшипчакНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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