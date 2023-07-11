https://ria.ru/20230711/nato-1883526833.html

Польский генерал пообещал Зеленскому дорогу в ад

Польский генерал пообещал Зеленскому дорогу в ад - РИА Новости, 11.07.2023

Польский генерал пообещал Зеленскому дорогу в ад

НАТО не оправдает надежд Владимира Зеленского на присоединение Украины к альянсу, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:49

2023-07-11T14:49

2023-07-11T15:50

в мире

украина

польша

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владимир зеленский

вальдемар скшипчак

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. НАТО не оправдает надежд Владимира Зеленского на присоединение Украины к альянсу, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Do Rzeczy."Я теряю веру в НАТО. Раз она охлаждает пыл союзников, это означает, что началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями вымощена дорога в ад", — пояснил он.По словам военного, дискуссии по поводу вступления бывшей советской республики в Альянс стали спускать на тормозах, поэтому не стоит ожидать каких-то серьезных решений по итогам предстоящего саммита в Вильнюсе. Кроме того, нельзя исключать сценария, при котором США заставят киевские власти сесть за стол переговоров с Россией, резюмировал польский генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883513533.html

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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, вальдемар скшипчак, нато, вооруженные силы украины