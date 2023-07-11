https://ria.ru/20230711/nato-1883524034.html

Слуцкий предупредил НАТО о последствиях шагов на поводу у Литвы

Слуцкий предупредил НАТО о последствиях шагов на поводу у Литвы - РИА Новости, 11.07.2023

Слуцкий предупредил НАТО о последствиях шагов на поводу у Литвы

Председатель комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы об усилении НАТО вблизи границ... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:36

2023-07-11T14:36

2023-07-11T14:36

литва

россия

леонид слуцкий (политик)

нато

госдума рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Председатель комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы об усилении НАТО вблизи границ РФ, сообщил РИА Новости о том, что если руководство альянса пойдет на поводу у "русофобствующих младоевропейцев", мир окажется на пороге Карибского кризиса 2.0. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, сообщает британская газета Times. "Если натовское руководство пойдет на поводу у русофобствующих младоевропейцев, то мир окажется на пороге Карибского кризиса 2.0… Заявление президента Литвы о необходимости признать "смерть" основополагающего акта Россия-НАТО напрямую направлено на снятие ограничений на развертывание военной инфраструктуры стран членов альянса у границ РФ, в том числе ядерного оружия, со всеми вытекающими последствиями", - сообщил Слуцкий. По его словам, мотивируя свое предложение размещением российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, Науседа умалчивает, что реальной причиной обострения ситуации во многом стали многочисленные волны расширения НАТО и отказ альянса соблюдать принципы неделимости безопасности. "Очевидно, что в случае одобрения, это станет очередным шагом к эскалации. В конечном итоге такого рода решения могут привести к горячей фазе противостояния с коллективным Западом, к третьей мировой войне, в которой не будет победителей", - сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20230626/ruletka-1880366981.html

https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, россия, леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф, в мире