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Слуцкий предупредил НАТО о последствиях шагов на поводу у Литвы - РИА Новости, 11.07.2023
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14:36 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nato-1883524034.html
Слуцкий предупредил НАТО о последствиях шагов на поводу у Литвы
Слуцкий предупредил НАТО о последствиях шагов на поводу у Литвы - РИА Новости, 11.07.2023
Слуцкий предупредил НАТО о последствиях шагов на поводу у Литвы
Председатель комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы об усилении НАТО вблизи границ... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:36
2023-07-11T14:36
литва
россия
леонид слуцкий (политик)
нато
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Председатель комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы об усилении НАТО вблизи границ РФ, сообщил РИА Новости о том, что если руководство альянса пойдет на поводу у "русофобствующих младоевропейцев", мир окажется на пороге Карибского кризиса 2.0. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, сообщает британская газета Times. "Если натовское руководство пойдет на поводу у русофобствующих младоевропейцев, то мир окажется на пороге Карибского кризиса 2.0… Заявление президента Литвы о необходимости признать "смерть" основополагающего акта Россия-НАТО напрямую направлено на снятие ограничений на развертывание военной инфраструктуры стран членов альянса у границ РФ, в том числе ядерного оружия, со всеми вытекающими последствиями", - сообщил Слуцкий. По его словам, мотивируя свое предложение размещением российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, Науседа умалчивает, что реальной причиной обострения ситуации во многом стали многочисленные волны расширения НАТО и отказ альянса соблюдать принципы неделимости безопасности. "Очевидно, что в случае одобрения, это станет очередным шагом к эскалации. В конечном итоге такого рода решения могут привести к горячей фазе противостояния с коллективным Западом, к третьей мировой войне, в которой не будет победителей", - сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20230626/ruletka-1880366981.html
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литва, россия, леонид слуцкий (политик), нато, госдума рф, в мире
Литва, Россия, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Госдума РФ, В мире
Слуцкий предупредил НАТО о последствиях шагов на поводу у Литвы

Слуцкий заявил, что шаги НАТО на поводу у русофобов приведут к новому Карибскому кризису

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Председатель комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы об усилении НАТО вблизи границ РФ, сообщил РИА Новости о том, что если руководство альянса пойдет на поводу у "русофобствующих младоевропейцев", мир окажется на пороге Карибского кризиса 2.0.
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, сообщает британская газета Times.
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"Если натовское руководство пойдет на поводу у русофобствующих младоевропейцев, то мир окажется на пороге Карибского кризиса 2.0… Заявление президента Литвы о необходимости признать "смерть" основополагающего акта Россия-НАТО напрямую направлено на снятие ограничений на развертывание военной инфраструктуры стран членов альянса у границ РФ, в том числе ядерного оружия, со всеми вытекающими последствиями", - сообщил Слуцкий.
По его словам, мотивируя свое предложение размещением российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, Науседа умалчивает, что реальной причиной обострения ситуации во многом стали многочисленные волны расширения НАТО и отказ альянса соблюдать принципы неделимости безопасности.
"Очевидно, что в случае одобрения, это станет очередным шагом к эскалации. В конечном итоге такого рода решения могут привести к горячей фазе противостояния с коллективным Западом, к третьей мировой войне, в которой не будет победителей", - сообщил парламентарий.
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