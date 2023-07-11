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Президент Румынии назвал Россию и терроризм основными угрозами для НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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14:32 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nato-1883522846.html
Президент Румынии назвал Россию и терроризм основными угрозами для НАТО
Президент Румынии назвал Россию и терроризм основными угрозами для НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Президент Румынии назвал Россию и терроризм основными угрозами для НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на сегодняшний день НАТО должна бороться с двумя основными угрозами - Россией и терроризмом. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:32
2023-07-11T14:32
в мире
россия
румыния
клаус йоханнис
нато
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на сегодняшний день НАТО должна бороться с двумя основными угрозами - Россией и терроризмом. "Наши задачи связаны, прежде всего, с новой стратегией сдерживания и обороны Североатлантического союза, основанной на концепции передовой обороны… Принятие региональных оборонных планов вместе с тем, который включает Румынию, является центральным элементом, который позволит эффективно реагировать Североатлантическому союзу на две основные угрозы: Россию и терроризм", - заявил Йоханнис журналистам перед началом саммита в Вильнюсе. По его словам, необходимо обеспечить усиление присутствия НАТО во всех областях, а также принять дополнительные меры по усилению Восточного фланга. "Мы также стремимся поддерживать более активное участие союзников в Черноморском регионе как регионе, имеющем стратегическое значение для евроатлантической безопасности", — добавил Йоханнис. Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230610/severin-1877439483.html
https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
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в мире, россия, румыния, клаус йоханнис, нато
В мире, Россия, Румыния, Клаус Йоханнис, НАТО
Президент Румынии назвал Россию и терроризм основными угрозами для НАТО

Йоханнис призвал НАТО бороться с двумя основными угрозами — Россией и терроризмом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на сегодняшний день НАТО должна бороться с двумя основными угрозами - Россией и терроризмом.
"Наши задачи связаны, прежде всего, с новой стратегией сдерживания и обороны Североатлантического союза, основанной на концепции передовой обороны… Принятие региональных оборонных планов вместе с тем, который включает Румынию, является центральным элементом, который позволит эффективно реагировать Североатлантическому союзу на две основные угрозы: Россию и терроризм", - заявил Йоханнис журналистам перед началом саммита в Вильнюсе.
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По его словам, необходимо обеспечить усиление присутствия НАТО во всех областях, а также принять дополнительные меры по усилению Восточного фланга. "Мы также стремимся поддерживать более активное участие союзников в Черноморском регионе как регионе, имеющем стратегическое значение для евроатлантической безопасности", — добавил Йоханнис.
Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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