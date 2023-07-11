https://ria.ru/20230711/nato-1883517283.html

НАТО не включила в черновик итогов саммита сроки вступления Украины

НАТО не включила в черновик итогов саммита сроки вступления Украины - РИА Новости, 11.07.2023

НАТО не включила в черновик итогов саммита сроки вступления Украины

В черновике итогового заявления НАТО, который опубликуют после саммита в Вильнюсе, содержатся требования к Киеву, но не указано временных рамок и конкретики по... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:06

2023-07-11T14:06

2023-07-11T14:30

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украина

нато

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вильнюс

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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. В черновике итогового заявления НАТО, который опубликуют после саммита в Вильнюсе, содержатся требования к Киеву, но не указано временных рамок и конкретики по возможному приёму Украины в члены НАТО, сообщает издание Spiegel, в чьем распоряжении оказался документ."Текущая версия документа гласит, что будущее Украины в НАТО — такое обещание было дано на саммите в Бухаресте ещё в 2008 году. Но не указывается план по времени вступления", - пишет издание, указывая, что документ ещё может быть отредактирован.По данным Spiegel, в черновике уточняется, что Украина может быть приглашена только в том случае, если члены альянса согласятся с тем, что все условия для этого соблюдены.В документе отмечается также, что Киевом под наблюдением министров иностранных дел стран НАТО по-прежнему должны быть проведены реформы в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО - данные требования являются базовыми и не содержат конкретных шагов и временных рамок."Мы готовы направить приглашение Украине, если все союзники согласятся, что условия выполнены", — цитирует издание последнее предложение ключевого абзаца.

https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html

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в мире, украина, нато, киев, вильнюс