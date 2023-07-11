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НАТО не включила в черновик итогов саммита сроки вступления Украины - РИА Новости, 11.07.2023
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14:06 11.07.2023 (обновлено: 14:30 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/nato-1883517283.html
НАТО не включила в черновик итогов саммита сроки вступления Украины
НАТО не включила в черновик итогов саммита сроки вступления Украины - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО не включила в черновик итогов саммита сроки вступления Украины
В черновике итогового заявления НАТО, который опубликуют после саммита в Вильнюсе, содержатся требования к Киеву, но не указано временных рамок и конкретики по... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:06
2023-07-11T14:30
в мире
украина
нато
киев
вильнюс
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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. В черновике итогового заявления НАТО, который опубликуют после саммита в Вильнюсе, содержатся требования к Киеву, но не указано временных рамок и конкретики по возможному приёму Украины в члены НАТО, сообщает издание Spiegel, в чьем распоряжении оказался документ."Текущая версия документа гласит, что будущее Украины в НАТО — такое обещание было дано на саммите в Бухаресте ещё в 2008 году. Но не указывается план по времени вступления", - пишет издание, указывая, что документ ещё может быть отредактирован.По данным Spiegel, в черновике уточняется, что Украина может быть приглашена только в том случае, если члены альянса согласятся с тем, что все условия для этого соблюдены.В документе отмечается также, что Киевом под наблюдением министров иностранных дел стран НАТО по-прежнему должны быть проведены реформы в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО - данные требования являются базовыми и не содержат конкретных шагов и временных рамок."Мы готовы направить приглашение Украине, если все союзники согласятся, что условия выполнены", — цитирует издание последнее предложение ключевого абзаца.
https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html
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в мире, украина, нато, киев, вильнюс
В мире, Украина, НАТО, Киев, Вильнюс
НАТО не включила в черновик итогов саммита сроки вступления Украины

Spiegel: в черновике итогов саммита НАТО нет шагов по вступлению Украины в альянс

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. В черновике итогового заявления НАТО, который опубликуют после саммита в Вильнюсе, содержатся требования к Киеву, но не указано временных рамок и конкретики по возможному приёму Украины в члены НАТО, сообщает издание Spiegel, в чьем распоряжении оказался документ.
"Текущая версия документа гласит, что будущее Украины в НАТО — такое обещание было дано на саммите в Бухаресте ещё в 2008 году. Но не указывается план по времени вступления", - пишет издание, указывая, что документ ещё может быть отредактирован.
По данным Spiegel, в черновике уточняется, что Украина может быть приглашена только в том случае, если члены альянса согласятся с тем, что все условия для этого соблюдены.
В документе отмечается также, что Киевом под наблюдением министров иностранных дел стран НАТО по-прежнему должны быть проведены реформы в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО - данные требования являются базовыми и не содержат конкретных шагов и временных рамок.
"Мы готовы направить приглашение Украине, если все союзники согласятся, что условия выполнены", — цитирует издание последнее предложение ключевого абзаца.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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10 июля, 19:03
 
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